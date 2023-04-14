Ингулец - Колос 0:1. Маленькими шагами в борьбу за еврокубки

После поражения от "Ворсклы" в предыдущем туре Сергей Ковалец изрядно перетряс стартовый состав. Билыка в рамке заменил Паламарчук, вместо Сидоренко вышел Нагиев, кроме того, вышла совершенно новая атакующая тройка, а именно Головкин, Кравчук и Козыренко. У тренерского штаба "Колоса" такой необходимости изменений не было - только вместо дисквалифицированного Богданова в центре вышел Смирный.

Обе команды сложно назвать конструктивными. В поисках результата они делают ставку на другие качества, а именно терпение, боевой дух, стандарты. Неудивительно, что первый тайм оказался перенасыщенным борьбой, в которой первоначально было абсолютное равенство, но ближе к перерыву коваливцы стали более активно применять фланги. Как следствие, на 35-й минуте возник первый момент, когда Ильин промчался по левому краю и прострелил, Ориховский не попал по мячу, а Лысенко слабо его ткнул в сторону голкипера.

А уже второй свой шанс "Колос" использовал – удалось реализовать угловой. Мякушко выполнил подачу, Лысенко выиграл борьбу и сбросил на дальнюю штангу, где Милько опередил защитника и пробил под перекладину.

Пытаясь изменить течение игры, Ковалец в перерыве провел сразу три замены и перестроил тактику. "Ингулец" стал играть в два центральных защитника, а не три – вместо Кучеренко вышел Одарюк. Кроме того, Нагиев должен был активизировать правый фланг, а Марусич сменил Кравчука.

Впрочем, наиболее заметным игроком в атаке петровской команды стал вышедший чуть позже Денис Резепов. Именно он создал самый опасный момент "Ингульца" - пробил метров с 23 рядом со стойкой. А еще раз неплохо принимал мяч в штрафной после заброса от Запорожца, но Чоботенко надежно сыграл в обороне и заблокировал удар.

"Колос" особенно вперед не рвался, сосредоточившись на сохранении своего превосходства. При этом мог воспользоваться свободным пространством, когда соперник пошел на подачу углового. Мякушко разогнал контратаку и отдал на Безбородько, но Денис пробил в кипера и потянул при этом мышцу и впоследствии был заменен. Концовка в целом получилась лучшей для "Колоса", который неоднократно выбегал в контратаку, но не хватало последнего паса или удара. Уже на последних секундах "Ингулец" подавал штрафной и последний удар нанес голкипер Паламарчук, который мог перевернуть все с ног на голову, однако не попал в ворота.

В конце концов, этот матч был очень далек от того, чтобы отложить след в памяти болельщиков (все было бы иначе, случись вратарский гол). Коваливцы получили три балла и вплотную приблизились к еврокубковой зоне, а "Ингулец" после феерической серии на старте второго круга снова вынужден думать о том, как не увязнуть в борьбе за выживание.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

14 апреля. Киев. Стадион им. Банникова

"Ингулец" - "Колос" 0:1

Гол: Милько 41

"Ингулец": Паламарчук - Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Одарюк 46) – Сидоренко (Нагиев 46), Клименко, Кухарук (Запорожец 71), Смоляков - Головкин, Д.Кравчук (Марусич 46), Козыренко (Резепов 66)

Тренер – Сергей Ковалец

"Колос": Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, М.Кравченко – Смирный, Милько – Ильин (Велетень 85), Ориховский (Болбат 73), Мякушко – Лысенко (Безбородько 52, Попов 85)

Тренер – Ярослав Вишняк

Арбитр: Владимир Новохатний

Предупреждения: Марусич 90, Смирный 90+4 - Кравченко 62, Велетень 86