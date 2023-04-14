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Тренер Миная Новак: Классно, что ребята сегодня смогли сделать подарок президенту клуба

Премьер-лига
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На послематчевую пресс-конференцию пришел Андрей Новак

Тренер Миная Новак: Классно, что ребята сегодня смогли сделать подарок президенту клуба

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вместо Владимира Шарана пресс-конференция "Миная" после матча с "Кривбассом" (1:0) посетил тренер вратарей Андрей Новак.

– Прежде всего хочу поздравить президента клуба Валерия Ивановича Пересоляка с Днем рождения. Хочу пожелать мирного неба, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Очень классно, что ребята сегодня смогли сделать подарок на поле. Игра получилась боевой, как мы и ожидали. Было много борьбы. Считаю, что мы не уступили в единоборствах, бились за каждый клочок поля, терпели и одержали очень важную победу.

– Вопрос относительно Германа Пенькова. В каком он сейчас состоянии?

– У него была тяжелая и неприятная операция, он сейчас в Киеве на финальной части восстановления. После Пасхи будет возвращаться и будем его подводить к общей группе.

– Перед началом сезона вы говорили, что очень хорошо, что в коллективе есть Александр Бандура. Сейчас так же оцениваете ситуацию?

– Конечно. Мы всеми заказаны. Все парни стараются, работают, есть здоровая конкуренция. Мы довольны всеми вратарями и Бандура – не исключение.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Новак ФК Минай
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