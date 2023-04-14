Рух - Динамо 1:1. Сенсация… или уже нет?

Зимой киевское "Динамо" продало двух ключевых игроков последних лет. Виктор Цыганков наконец-то созрел для переезда в Европу, неожиданно подписав контракт с "Жироной", в то время как Илья Забарный был продан в английский "Борнмут". Потери, учитывая отсутствие входящих покупок, весьма серьезные. Параллельно с этим весь сезон лечатся другие важные детальки механизма Луческу - Шапаренко и Бущан. Вот и получается, что в отсутствие вышеперечисленных игроков, лидерское бремя падало на Виталия Буяльского, который до мартовского поединка против "Днепра-1" отлично справлялся (18 голевых действий), правда после заработал удаление, из-за чего пропустил три игры кряду. Сегодня столичный лидер вернулся на поле...

Пока Буяльский отдыхал, в "Динамо", правда, нашелся другой лидер. Юный форвард Ванат забил два гола в двух последних матчах, и, как вы вероятно догадались, вышел в старте и сегодня. В целом, состав гостей был читаем еще до поединка, и в нем нашлось место для всех важных футболистов последних игр. Даже для Тымчика, Шепелева и Дубинчака, которые перед будущей игрой против "Шахтера" сидели на желтых. Состав "Руха" также оказался предсказуемым. Пономарев вновь вернул на острие быстрого Климчука, в то время как на левом фланге атаки оказался Мысык. Что касается остальных позиций, то можно отметить выход в опорной зоне Подгурского и перемещение в центре обороны Слюсара. Они заменяли дисквалифицированных Слюбика и Сапугу.

Первый тайм, несмотря на достаточно медленный темп и отсутствие шквала опасных моментов, получился достаточно неплохим. Во многом, из-за наличия интересных событий. Уже в дебюте игры Пономарев вынужден был делать экстренную замену - вместо лидера центра обороны Дидыка вышел более юный Холод. Как вы наверняка догадались, Роман получил травму уже на старте матча. Еще один интересный факт - постоянные попытки контратак "Руха". Хозяева впереди полагались во многом на скорость Климчука, который хоть и не нанес ни одного удара за 45 минут, был дико полезен. Именно Юрий заработал на себе по желтой двум центрбекам "Динамо" - Попову и Дячуку. Последнего могли и удалять за фол последней надежды, учитывая, что Климчук мог вырываться на оперативное пространство с Нещеретом, однако Романюк пожалела киевлян.

Были в первом тайме и голы. Сразу два. Как и подобает фавориту, "Динамо" открыло счет, наказав соперника за расхлябанность у своих ворот. Бенито воспользовался ошибкой Ляха, протащил на скорости сферу правым крылом, после чего мощно прострелил в штрафную. Стоящему там Ванату нужно было лишь замкнуть в касание - он справился. Поведя в счете, "Динамо" бросило играть, на время отодвинувшись к своим воротам. Как показали последующие события, даже против "Руха" играть в подобном стиле опасно. Шепелев обрезался на своей половине, Климчук оказался на ударной позиции, однако с его выстрелом справился Нещерет. Правда это по итогу не спасло, ведь мяч отлетел к Довгому, который и занес сферу в ворота. 1:1 по итогам первой половины.

Второй тайм получился более скучным, ведь опасных моментов в нем почти не было. Наверное, ключевой шанс выйти вперед упустили именно футболиста "Руха". Одна из многих закидушек на ход Климчука завершилась выходом последнего на свидание с Нещеретом, однако форвард не сумел качественно завершить эпизод. Что касается "Динамо", то команда блекло провела вторую половину, замены от Луческу игру только портили, а все на что хватило сил у гостей, так это удар издали от Дячука с последующим комментарием коуча "Что это?", ну и картинным падением в штрафной Андриевского. За это вышедший хавбек был награжден желтой карточкой.

1:1 по итогу. Вероятно, многих данный счет удивил, однако учитывая постоянные потери "Динамо" в нынешнем сезоне, сегодняшнюю ничью сенсаций называть не охота. Сенсации не могут приедаться, а частые потери очков от киевской команды становятся уже закономерностью. А "Рух" действительно стоит похвалить, ведь команда провела добротный матч (точно лучший в эпоху Пономарева) и местами была даже ближе соперника к трем балам. Такую команду как сегодня хочется и дальше видеть в элите украинского футбола.

VBET-лига. 21-й тур

14 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - Динамо 1:1

Голы: Алексей Довгий 41 - Владислав Ванат 16

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий (Остап Притула 69), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Денис Пидгурский, Марьян Мысык (Фабрисио Альваренга 69), Роман Дидык (Виталий Холод 11), Таллес Бренер (Ярослав Карабин 88), Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 64), Джастин Лонвейк (Александр Андриевский 64), Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Антон Царенко 46)

Предупреждения: Остап Притула 82 - Денис Попов 13, Максим Дячук 20, Александр Андриевский 65