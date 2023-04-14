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Тренер Руха: Через год-два команда сможет бороться за попадание в еврокубки

Премьер-лига
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(3 голосов)

Львоваяне сыграли вничью с Динамо

Тренер Руха: Через год-два команда сможет бороться за попадание в еврокубки

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал итог матча 21-го тура УПЛ против "Динамо" (1:1).

– Не боялись играть в футбол, по сегодняшнему матчу было видно, что не все, но многое ребятам удавалось. По игре очень важен фактор психологии – у нас очень много молодых футболистов, и турнирное положение очень давит на них. Они никогда не были в подобных ситуациях, и для них будет огромный опыт, если они справятся с этими трудностями. Матч же против "Динамо" показал, что можно играть с любой командой, показывать свой футбол, не бояться.

– "Рух" создал несколько опасных моментов. Чего не хватило, чтобы вырвать победу?

- Каждый забитый мяч – это индивидуальное мастерство футболиста. Климчук проделал очень много работы, в том числе черновой, поэтому в некоторых эпизодах, возможно, сказалась усталость. В общем, я доволен, как ребята провели матч.

– Что с Дидыком?

– Получил повреждение еще на разминке. Начал игру, но тут же поменяли его. Пока неизвестно, что у него посмотрим, сможет ли он готовиться к следующему поединку.

- После того как вы стали главным тренером, команда забила первый гол, завоевала уже второе очко. Можете спрогнозировать, что будет дальше?

– Мы хотим играть в хороший агрессивный футбол. Конечно, на это нужно время, но у нас его нет, поскольку нужно набирать очки, чтобы выполнить главную задачу – остаться в Премьер-лиге. Но при этом я убежден, что у этой команды большое будущее, и если все удастся, то через год-два она сможет бороться за попадание в еврокубки.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
14.04.2023 в 20:26
Головне, аби не вилетіти цього року.
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