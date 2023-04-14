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Селезнев: Закончил, потому что перестал получать удовольствие от околофутбола

Премьер-лига
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Также форвард пообещал дать больше интервью с пояснениями

Селезнев: Закончил, потому что перестал получать удовольствие от околофутбола

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своем решении завершить игровую карьеру.

"Придет время и я обязательно дам большое интервью, которое подытожит всю мою карьеру. Там расскажу, что произошло и как все было. Это произойдет после моего прощального матча, который планирую провести в Ужгороде.

Там соберу людей, с которыми играл вместе и против кого играл – Ярмоленко, Мудрика, Шапаренко, Ракицкого, многих других. Позову туда очень хорошую компанию. Надеюсь, приедут друзья-хоккейчики – Варлам, Буба. Конечно, этот матч будет благотворительным.

Пока же закончил, потому что перестал получать от этого футбола удовольствие. Вернее, не футбола, а околофутбола. Не вижу смысла находиться там, где нет игры, а идут какие-то игрища. Это не мое.

Считаю, что нельзя оскорблять ребят, относиться к ним не как к людям. Я их всех порву, когда буду давать интервью, о котором говорил выше. Это проходимцы", - сказал Селезнев.

Напомним, что Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 117. Он так и не смог побить рекорд Максима Шацких со 124 мячами.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
sport.ua

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