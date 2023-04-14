  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Не понимаю, почему Рух так низко в таблице. Они точно лучше Львова, Миная и Ингульца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Не понимаю, почему Рух так низко в таблице. Они точно лучше Львова, Миная и Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Динамо отдал должное сопернику и немного посетовал на судейство

Луческу: Не понимаю, почему Рух так низко в таблице. Они точно лучше Львова, Миная и Ингульца

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью своих подопечных в выездном матче с "Рухом" (1:1) в рамках 21-го тура УПЛ.

– Это был очень хороший матч между двумя командами. У "Руха" было больше уверенности в себе, они сыграли сильный и агрессивный матч. К сожалению, судья позволял это делать, а наши игроки сразу получили две желтые карточки ни за что. Так же происходило и в матче с "Ингульцем" – арбитр никак не повлиял на ситуацию. В этот раз соперник тоже делал неприятные вещи, в этом плане было тяжело. Но это не оправдание, повторюсь, получился очень хороший матч, "Рух" заслуживал этой ничьей.

В этом году наша команда находится в процессе перестройки, мы потеряли многих игроков, и хотелось бы знать, кем мы будем играть в следующем сезоне – кто соответствует уровню "Динамо", кто – нет. И какие молодые игроки смогут достичь этого уровня, ведь "Динамо" – это международный бренд. Повторюсь, мы потеряли 11 исполнителей, а футболисты, которые были тогда в резерве, сейчас, когда мы просим их помочь, не всегда готовы на все 100%.

Читайте такжеОчередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

"Рух" – хорошая команда, я не понимаю, почему они находятся так низко в турнирной таблице, ведь демонстрируют сильную игру. Мы встречались с ФК "Львов", "Минаем", но "Рух" лучше, чем обе эти команды, а также, чем "Ингулец". Я был поражен этим соперником, их желание победить и не уступить. Они использовали хороший прессинг и, повторюсь, заслужили эту ничью.

У них есть хорошая черта – эффективно работать с молодыми игроками. Полагаю, у них есть потенциал подняться выше.

- Довольны ли вы тем, как действовали вышедшие на замену футболисты? Слышал, как Сидорчук подсказывал Гармашу, что нужно играть побыстрее.

– Нужно подумать о своих качествах, ведь трудно продолжать в этом же духе дальше. Он должен больше тренироваться, чем другие, потому что, когда тебе 32 года, ты должен быть лучше подготовлен, чем 19-летние футболисты.

По теме
yellow-arrow
Тренер Руха: Через год-два команда сможет бороться за попадание в еврокубки
yellow-arrow
Луческу: Мне придется сделать операцию. Не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью
yellow-arrow
Селезнев: Закончил, потому что перестал получать удовольствие от околофутбола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
14.04.2023 в 19:11
Нарікати на суддівство, коли арбітр на 20 хв. мав би вилучати гравця ДК Дячука за фол останньої надії, а показав йому лише жовту...це так схоже на Цигана.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде