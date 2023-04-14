Луческу: Не понимаю, почему Рух так низко в таблице. Они точно лучше Львова, Миная и Ингульца

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью своих подопечных в выездном матче с "Рухом" (1:1) в рамках 21-го тура УПЛ.

– Это был очень хороший матч между двумя командами. У "Руха" было больше уверенности в себе, они сыграли сильный и агрессивный матч. К сожалению, судья позволял это делать, а наши игроки сразу получили две желтые карточки ни за что. Так же происходило и в матче с "Ингульцем" – арбитр никак не повлиял на ситуацию. В этот раз соперник тоже делал неприятные вещи, в этом плане было тяжело. Но это не оправдание, повторюсь, получился очень хороший матч, "Рух" заслуживал этой ничьей.

В этом году наша команда находится в процессе перестройки, мы потеряли многих игроков, и хотелось бы знать, кем мы будем играть в следующем сезоне – кто соответствует уровню "Динамо", кто – нет. И какие молодые игроки смогут достичь этого уровня, ведь "Динамо" – это международный бренд. Повторюсь, мы потеряли 11 исполнителей, а футболисты, которые были тогда в резерве, сейчас, когда мы просим их помочь, не всегда готовы на все 100%.

"Рух" – хорошая команда, я не понимаю, почему они находятся так низко в турнирной таблице, ведь демонстрируют сильную игру. Мы встречались с ФК "Львов", "Минаем", но "Рух" лучше, чем обе эти команды, а также, чем "Ингулец". Я был поражен этим соперником, их желание победить и не уступить. Они использовали хороший прессинг и, повторюсь, заслужили эту ничью.

У них есть хорошая черта – эффективно работать с молодыми игроками. Полагаю, у них есть потенциал подняться выше.

- Довольны ли вы тем, как действовали вышедшие на замену футболисты? Слышал, как Сидорчук подсказывал Гармашу, что нужно играть побыстрее.

– Нужно подумать о своих качествах, ведь трудно продолжать в этом же духе дальше. Он должен больше тренироваться, чем другие, потому что, когда тебе 32 года, ты должен быть лучше подготовлен, чем 19-летние футболисты.