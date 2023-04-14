Луческу: Мне придется сделать операцию. Не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча с "Рухом" (1:1) рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, что ранее была информация, что после матча прошлого тура с "Минаем" Луческу стало плохо. Тем не менее, тренер прибыл с командой на выездной матч со "Рухом".

"Вопрос не в том, как я чувствую себя, разговор не об этом. Как я уже говорил, мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью. Но сейчас это неважно, главное – матч и то, что сегодня происходило на футбольном поле", - сказал Луческу.