Шапаренко через неделю вернется к индивидуальным тренировкам

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко через неделю сможет вернуться к индивидуальным тренировкам, сообщает ПроФутбол Digital

Впрочем, пока что нет информации, когда полузащитник сможет полноценно вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что футболист сможет выйти на поле не ранее мая.

В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.

Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.