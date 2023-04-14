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Шапаренко через неделю вернется к индивидуальным тренировкам
Но говорить о возвращении на поле еще рано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Динамо"
Впрочем, пока что нет информации, когда полузащитник сможет полноценно вернуться на поле.
Ранее сообщалось, что футболист сможет выйти на поле не ранее мая.
В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.
Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.
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