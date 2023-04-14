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Шапаренко через неделю вернется к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Но говорить о возвращении на поле еще рано

Шапаренко через неделю вернется к индивидуальным тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко через неделю сможет вернуться к индивидуальным тренировкам, сообщает ПроФутбол Digital

Впрочем, пока что нет информации, когда полузащитник сможет полноценно вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что футболист сможет выйти на поле не ранее мая.

В текущем сезоне во всех турнирах хавбек провел 9 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист.

Он получил травму в сентябрьском матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), у него разрыв крестообразной связки колена.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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