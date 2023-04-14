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Ванат: Пропущенный гол привел к панике
Киевляне не смогли обыграть Рух
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал
— Владислав, до пропущенного мяча "Динамо" контролировало ход игры. Почему второй тайм получился не таким удачным?
— Считаю, что после первого мяча нам надо было немного спокойнее играть, выманивать соперника на нашу половину поля и действовать в большей степени на контратаках. Вместо этого мы начали прессинговать соперника и пропустили гол, что привело к панике.
— "Рух " действовал не так как соперники киевлян в нескольких предыдущих матчах, активно атакуя и прессингуя?
— Да, "Рух" — хорошая команда, у них талантливая молодежь. Они неплохо выступили в Юношеской Лиге УЕФА и сегодня довольно неплохо играли.
— Твой гол — это наигранная на тренировках комбинация?
— Да, на тренировках часто в подобных эпизодах от крайних полузащитников и защитников тренеры требуют простреливать низом, а мне надо быть в нужном месте и забивать подобные голы.
— Игра на опережение — это твоя "стихия", сильная сторона?
— Не назвал бы это стихией, это просто то, что я должен делать. И в сегодняшней игре я сделал то, что и должен был.
— Следующий матч у "Динамо" с "Шахтером". Эти матчи всегда особенные?
— Конечно, надо выходить на этот матч и играть на победу. Эти матчи всегда особенные, важные для обеих команд независимо от турнирных обстоятельств.
— Для тебя это противостояние принципиальное еще с детско-юношеского уровня?
— Конечно, на детском уровне это были главные матчи сезона, ведь это две сильные академии, которые всегда боролись за призовые места. И тренеры с детства нам прививали своеобразную принципиальность этого противостояния, поэтому даже на детском уровне простых матчей не было.
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