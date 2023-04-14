  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат: Пропущенный гол привел к панике
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат: Пропущенный гол привел к панике

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне не смогли обыграть Рух

Ванат: Пропущенный гол привел к панике

fcdynamo.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал матч своей команды против "Руха" (1:1) в 21 туре УПЛ.

— Владислав, до пропущенного мяча "Динамо" контролировало ход игры. Почему второй тайм получился не таким удачным?

— Считаю, что после первого мяча нам надо было немного спокойнее играть, выманивать соперника на нашу половину поля и действовать в большей степени на контратаках. Вместо этого мы начали прессинговать соперника и пропустили гол, что привело к панике.

— "Рух " действовал не так как соперники киевлян в нескольких предыдущих матчах, активно атакуя и прессингуя?

— Да, "Рух" — хорошая команда, у них талантливая молодежь. Они неплохо выступили в Юношеской Лиге УЕФА и сегодня довольно неплохо играли.

Читайте такжеОчередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

— Твой гол — это наигранная на тренировках комбинация?

— Да, на тренировках часто в подобных эпизодах от крайних полузащитников и защитников тренеры требуют простреливать низом, а мне надо быть в нужном месте и забивать подобные голы.

— Игра на опережение — это твоя "стихия", сильная сторона?

— Не назвал бы это стихией, это просто то, что я должен делать. И в сегодняшней игре я сделал то, что и должен был.

— Следующий матч у "Динамо" с "Шахтером". Эти матчи всегда особенные?

— Конечно, надо выходить на этот матч и играть на победу. Эти матчи всегда особенные, важные для обеих команд независимо от турнирных обстоятельств.

— Для тебя это противостояние принципиальное еще с детско-юношеского уровня?

— Конечно, на детском уровне это были главные матчи сезона, ведь это две сильные академии, которые всегда боролись за призовые места. И тренеры с детства нам прививали своеобразную принципиальность этого противостояния, поэтому даже на детском уровне простых матчей не было.

По теме
yellow-arrow
Бенито: Тренер на сборах дал понять, что рассчитывает на меня и уговорил остаться в команде
yellow-arrow
Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова
yellow-arrow
Судейский эксперт об эпизоде в матче Минай - Кривбасс: Кравчук смял Микитишина. Это нарушение правил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде