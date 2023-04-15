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Бенито: Тренер на сборах дал понять, что рассчитывает на меня и уговорил остаться в команде
Бенито отдал ассист в матче с Рухом
fcdynamo.com
Хавбек "Динамо" Бенито прокомментировал
– Бенито, какие впечатления у тебя оставила эта игра?
- Могу сказать, что мы встретились с хорошим обороняющимся соперником. Было непросто сломать их защиту, хотя нам, наконец, это удалось. К сожалению, перед самым перерывом мы пропустили ненужный гол после ошибки в защите. После этого сопернику было легче строить свою игру от обороны.
– То есть гол "Руха" изменил ход игры?
– После того, как соперники сравняли счет, они получили уверенность. Когда соперник обретает эту уверенность, тогда становится сложнее. Мы пытались забить второй мяч, но не смогли. Они стали играть от защиты и контратаки. В первом тайме мы хорошо действовали и забили хороший гол, но на последних минутах почему-то потеряли концентрацию, что привело к пропущенному мячу, изменившему игру.
- Твой ассист на Ваната – это наигранная комбинация?
– Да, на тренировках мы много работали над подобными комбинациями. Когда я получил первый пас от защитника, я сразу поднял голову и увидел движение Ваната вперед. Он выигрывал позицию у оппонента, и я быстро отдал передачу на него, так что ему оставалось попасть в ворота.
– Ты регулярно выходишь на поле в матчах весенней части сезона. Чувствуешь, что уже влился в тактические схемы команды?
– Что касается лично моей игры, я чувствую, что могу давать команде больше. Уверен, что придут голы, ассисты, победы. Надо только сконцентрироваться и упорно работать. Надеюсь, что эта голевая передача – только начало. Конечно, я доволен, что отметился сегодня результативным действием, но считаю, что могу приносить гораздо больше пользы. В этой заключительной части сезона мы должны стараться брать максимум в каждой игре, ведь идет борьба не только за чемпионство, но и за распределение мест в еврокубках.
- Зимние сборы стали для тебя плодотворными в плане взаимодействия с партнерами?
- Действительно, этот межсезонный сбор придал мне уверенности. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня, и уговорил остаться в команде. Я считаю, что это было правильное решение для меня. Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы приносить пользу команде.
Контрольные матчи во время сборов помогли нам лучше сыграться, чувствовать друг друга, лично мне лучше понимать, как мы играем в пас, как действуем в полузащите. Это действительно помогло мне. Теперь нужно сфокусироваться на заключительной части сезона.
– Впереди так называемое "украинское классико". Какие у тебя ожидания от этого матча?
– Это будет интересный матч, противостояние "Динамо" и "Шахтера" – это действительно "классико". Все, над чем мы должны сейчас работать - одержать победу в этой игре ради наших болельщиков. Если мы победим, то приблизимся к ним, приблизимся к первой двойке. Мы должны полностью выложиться, сражаться на поле. Это больше, чем просто игра, ведь она очень важна для наших фанов. Мы должны показать, что мы лучше, и посвятить победу нашим поклонникам.
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