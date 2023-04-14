Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судейский эксперт об эпизоде в матче Минай - Кривбасс: Кравчук смял Микитишина. Это нарушение правил
Судейский анализ матча от Мирослава Ступара
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
После матча 21-го тура УПЛ между "Минаем" и "Кривбассом" много говорили не о самой игре, а о судействе. Собственно тон задал тренер криворожцев Юрий Вернидуб, который пошел на конфронтацию с арбитром Денисом Шурманом сразу после финального свистка, а затем проявлял эмоции и на послематчевых мероприятиях. Претензии криворожцев в основном касались эпизода на 73-й минуте, когда в борьбе за мяч с Кравчуком на газоне оказался Артур Микитишин.
Судейский эксперт Мирослав Ступар отметил, что это был фол и соответственно – пенальти (судья продолжил игру). Но даже без этой ошибки арбитраж Шурмана и его бригады был низкого уровня.
– Шурман отсудил плохо. Плохо также работали ассистенты, часто ошибавшиеся в простых эпизодах – назначали удары от ворот вместо угловых, или назначали ауты не в ту сторону ворот. Это все создавало напряжение, а в итоге виновными оказались тренеры, получавшие предупреждения. Хотя инициаторы этой напряженной атмосферы на поле – арбитры.
А апогей, конечно же, состоялся на 73-й минуте матча, когда в штрафной "Миная" упал Микитишин, - сказал Мирослав Ступар. – Микитишин в штрафной в момент приема мяча находился лицом к чужим воротам, а его оппонент Кравчук – спиной. Он развернулся и хотел сыграть в мяч, но наткнулся на Микитишина, смяв его руками и корпусом. Это нарушение правил, никуда от этого не деться, – сказал эксперт.
– Нельзя сказать, что это игровое единоборство. Кравчук, развернувшись, должен был видеть, что перед ним есть игрок и действовать соответственно: убрать руки, смягчить контакт. Но этого не случилось, а Шурман продолжил игру, как ни в чем не бывало, - добавил Мирослав Ступар.
Игра окончилась победой "Мыная" 1:0. Единственный гол забил Олег Вишневский, желтую карточку которого за симуляцию на 54-й минуте судейский эксперт считает справедливой.
Популярное сейчас
- Луческу: Мне придется сделать операцию. Не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью
- "Взгляните правде глаза": МИД Украины ответило на новое скандальное заявление Орбана
- В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024
- СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 18:17 Украинские Кривушкин возвращается к судейству после скандального матча Днепр-1 - Динамо. Пока что в Первой лиге и не как главный
- 11:32 Украинские Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- 21:32 Украинские Лучи написал арбитрам, что мяч во время первого гола Ворсклы вышел в аут