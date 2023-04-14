Судейский эксперт об эпизоде в матче Минай - Кривбасс: Кравчук смял Микитишина. Это нарушение правил

После матча 21-го тура УПЛ между "Минаем" и "Кривбассом" много говорили не о самой игре, а о судействе. Собственно тон задал тренер криворожцев Юрий Вернидуб, который пошел на конфронтацию с арбитром Денисом Шурманом сразу после финального свистка, а затем проявлял эмоции и на послематчевых мероприятиях. Претензии криворожцев в основном касались эпизода на 73-й минуте, когда в борьбе за мяч с Кравчуком на газоне оказался Артур Микитишин.

Судейский эксперт Мирослав Ступар отметил, что это был фол и соответственно – пенальти (судья продолжил игру). Но даже без этой ошибки арбитраж Шурмана и его бригады был низкого уровня.

– Шурман отсудил плохо. Плохо также работали ассистенты, часто ошибавшиеся в простых эпизодах – назначали удары от ворот вместо угловых, или назначали ауты не в ту сторону ворот. Это все создавало напряжение, а в итоге виновными оказались тренеры, получавшие предупреждения. Хотя инициаторы этой напряженной атмосферы на поле – арбитры. А апогей, конечно же, состоялся на 73-й минуте матча, когда в штрафной "Миная" упал Микитишин, - сказал Мирослав Ступар. – Микитишин в штрафной в момент приема мяча находился лицом к чужим воротам, а его оппонент Кравчук – спиной. Он развернулся и хотел сыграть в мяч, но наткнулся на Микитишина, смяв его руками и корпусом. Это нарушение правил, никуда от этого не деться, – сказал эксперт. – Нельзя сказать, что это игровое единоборство. Кравчук, развернувшись, должен был видеть, что перед ним есть игрок и действовать соответственно: убрать руки, смягчить контакт. Но этого не случилось, а Шурман продолжил игру, как ни в чем не бывало, - добавил Мирослав Ступар.

Игра окончилась победой "Мыная" 1:0. Единственный гол забил Олег Вишневский, желтую карточку которого за симуляцию на 54-й минуте судейский эксперт считает справедливой.