  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова

Премьер-лига
(1 голосов)

Анастасия Романюк не показала защитнику Динамо второй желтой карточки

Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло вничью 1:1 с "Рухом" в рамках 21-го тура УПЛ. Уже традиционно для этого сезона после игры Мирча Луческу говорил о судействе. В частности, сказал, что судья Анастасия Романюк способствовала агрессивной манере игры "Руха", а центральные защитники "Динамо" получили желтые карточки ни за что.

Однако карточки Дячука и Попова точно оправданы. Более того, Попов, по мнению эксперта Мирослава Ступара, наработал на удаление в этом матче, а вот так называемый "фол последней надежды" в исполнении Дячука не тянул на прямую красную. При всем этом эксперт заметил, что вообще Романюк отсудила нормально, ведь в матче не было большого количества резонансных эпизодов.

- Нарушение правил со стороны Дячука на 20-й минуте походило на "фол последней надежды", но все же есть нюансы. До ворот было довольно далеко, и не по центру. Фактически – на фланге. Поэтому можно дискутировать, – сказал Мирослав Ступар.

Эксперт убежден, что больше оснований было для удаления Дениса Попова.

- Попов получил в начале игры желтую карточку, а затем в конце встречи на бровке тянул оппонента за футболку без намерения сыграть в мяч. Это очевидное умышленное нарушение правил, которое нужно было наказывать предупреждением и, соответственно, удалять Попова. Но Романюк простила.

Добавим, что в первый игровой день 21-го тура судейский скандал разразился в другом матче. Юрий Вернидуб эмоционально поругался с арбитром Денисом Шурманом. Судейский эксперт объяснил, что в том матче Денис Шурман отработал на низком уровне, не назначив справедливый пенальти в пользу "Кривбасса".

Больше материалов автора о судействе и УПЛ – в телеграмм-канале >>>
По теме
yellow-arrow
Бенито: Тренер на сборах дал понять, что рассчитывает на меня и уговорил остаться в команде
yellow-arrow
Ванат: Пропущенный гол привел к панике
yellow-arrow
Судейский эксперт об эпизоде в матче Минай - Кривбасс: Кравчук смял Микитишина. Это нарушение правил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде