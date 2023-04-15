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Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова
Анастасия Романюк не показала защитнику Динамо второй желтой карточки
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" сыграло вничью 1:1 с "Рухом" в рамках 21-го тура УПЛ. Уже традиционно для этого сезона после игры Мирча Луческу говорил о судействе. В частности, сказал, что судья Анастасия Романюк способствовала агрессивной манере игры "Руха", а центральные защитники "Динамо" получили желтые карточки ни за что.
Однако карточки Дячука и Попова точно оправданы. Более того, Попов, по мнению эксперта Мирослава Ступара, наработал на удаление в этом матче, а вот так называемый "фол последней надежды" в исполнении Дячука не тянул на прямую красную. При всем этом эксперт заметил, что вообще Романюк отсудила нормально, ведь в матче не было большого количества резонансных эпизодов.
- Нарушение правил со стороны Дячука на 20-й минуте походило на "фол последней надежды", но все же есть нюансы. До ворот было довольно далеко, и не по центру. Фактически – на фланге. Поэтому можно дискутировать, – сказал Мирослав Ступар.
Эксперт убежден, что больше оснований было для удаления Дениса Попова.
- Попов получил в начале игры желтую карточку, а затем в конце встречи на бровке тянул оппонента за футболку без намерения сыграть в мяч. Это очевидное умышленное нарушение правил, которое нужно было наказывать предупреждением и, соответственно, удалять Попова. Но Романюк простила.
Добавим, что в первый игровой день 21-го тура судейский скандал разразился в другом матче. Юрий Вернидуб эмоционально поругался с арбитром Денисом Шурманом. Судейский эксперт объяснил, что в том матче Денис Шурман отработал на низком уровне, не назначив справедливый пенальти в пользу "Кривбасса".
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