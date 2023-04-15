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Металлист - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва за жизнь в УПЛ
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Оба соперника еще не знают побед в 2023-м. Из-за серии неудач "Металлист" уже свалился в зону вылета, а "Верес" - в зону переходных матчей. Очный матч должен рассматриваться сторонами как возможность снять с себя бремя последних неудач и вернуться к активной борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Отметим любопытный факт. "Верес" занимает пятое место в таблице по результатам гостевых матчей: все свои победы команда Юрия Вирта в этом сезоне одерживала за пределами Ровно. "Металлист" также не домашняя команда, хотя по отношению к харьковчанам это понятие условно, ведь большую часть сезона команда играет в Ужгороде.
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Чемпионат Украины. 21-й тур
15 апреля. Начало в 13:00
"Металлист" - "Верес"
Трансляция - Football Hub
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