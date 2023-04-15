Василий Кравец – о формате УПЛ: Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинами

Левый защитник полтавской "Ворсклы" рассказал, какие дела в команде во время полномасштабной войны:

“ – Сейчас в команду после определенных бюрократических нюансов вернулись легионеры. Приходится ли вам их успокаивать, разъяснять ситуацию в стране? Как они реагируют?

– Нет, ничего такого не было, они все знали, куда ехали, какая у нас ситуация в стране. Но у нас в команде все хорошо: как в плане финансов, так и в плане коммуникации руководства с командой. Есть, конечно, некоторые моменты, но с этим сталкиваются все футбольные клубы в Украине. Так что всё нормально.

– В общем, твои мысли по поводу нынешнего чемпионата: насколько тебе мешают паузы из-за воздушных тревог? Не надоело играть на одних и тех же стадионах?

– Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинам, которые сейчас в окопах. Мы делаем то, что можем, помогаем стране. Жаловаться никто не собирается”, - сказал Кравец в интервью УФ.