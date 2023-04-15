Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Кравец – о формате УПЛ: Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинами
Даже легионеры понимают, где они находятся
Фото: ФК Верес
Левый защитник полтавской "Ворсклы" рассказал, какие дела в команде во время полномасштабной войны:
“ – Сейчас в команду после определенных бюрократических нюансов вернулись легионеры. Приходится ли вам их успокаивать, разъяснять ситуацию в стране? Как они реагируют?
– Нет, ничего такого не было, они все знали, куда ехали, какая у нас ситуация в стране. Но у нас в команде все хорошо: как в плане финансов, так и в плане коммуникации руководства с командой. Есть, конечно, некоторые моменты, но с этим сталкиваются все футбольные клубы в Украине. Так что всё нормально.
– В общем, твои мысли по поводу нынешнего чемпионата: насколько тебе мешают паузы из-за воздушных тревог? Не надоело играть на одних и тех же стадионах?
– Если мы начнем жаловаться, то я тогда не знаю, что говорить нашим воинам, которые сейчас в окопах. Мы делаем то, что можем, помогаем стране. Жаловаться никто не собирается”, - сказал Кравец в интервью УФ.
Отметим, что у "Ворсклы" одно из крупнейших сообществ легионеров в украинском чемпионате. В заявке полтавчан на текущий сезон УПЛ шесть иностранных игроков.
Популярное сейчас
- Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля
- Красная карточка Дячуку вместо желтой не была очевидной. Удалять в матче с Рухом должны были Дениса Попова
- В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека
- Динамо не смогло выйти на третье место, Колос обходит Кривбасс. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО