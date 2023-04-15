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Металлист 1925 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча самых миролюбивых команд УПЛ
fco.com.ua
"Металлист 1925" в текущем чемпионате Украины чаще остальных играет вничью: из 20 матчей команда Эдмара и Олега Голодюка почти половину - девять - сыграла с мирным итогом. "Александрия" в эпоху Руслана Ротаня из шести матчей сразу пять завершила с паритетом на табло. Кстати, встреча первого круга также принесла ничью: в феврале этого года соперники выдали яркие 3:3. Пока все выглядит так, что очный поединок снова может завершиться делением очков.
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Чемпионат Украины. 21-й тур
15 апреля. Начало в 15:00
"Металлист 1925" - "Александрия"
Трансляция – Setanta Sports+
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