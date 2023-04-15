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Хацкевич: Яремчук не сильно изменит потенциал Динамо в атаке
Уже пять лет киевляне не могут найти форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал, поможет ли Роман Яремчук "бело-синим", если переход все-таки состоится:
“Начнем с того, что Яремчук ‒ недешевый футболист и имеет действующий контракт. Понятно, что желание самого футболиста вернуться в чемпионат Украины, где уровень сегодня, по понятным нам причинам, на какую-то перспективу не располагает.
После ухода Мбокани прошло уже пять лет. Это был форвард, который забивал мячи и давал результат. После этого, когда и я был в команде, и сейчас, все еще занимаются поиском нападающего, который будет забивать. Поэтому я думаю, что даже приход Яремчука не сильно изменит потенциал “Динамо” (Киев) в атаке”, – сказал Хацкевич.
Также специалист высказался, может ли потенциальный трансфер украинского нападающего в состав киевлян помочь бело-синим в Европе:
“Может ли помочь “Динамо” Яремчук в еврокубках? Судя по той ситуации, в которой сейчас “Динамо”, то в эти еврокубки в следующем году еще попасть нужно”, - отметил белорус.
Напомним, что Яремчук является воспитанником "Динамо", однако за первую команду он провел 11 матчей, не отличившись результативными действиями.
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