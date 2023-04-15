Хацкевич: Яремчук не сильно изменит потенциал Динамо в атаке

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал, поможет ли Роман Яремчук "бело-синим", если переход все-таки состоится:

“Начнем с того, что Яремчук ‒ недешевый футболист и имеет действующий контракт. Понятно, что желание самого футболиста вернуться в чемпионат Украины, где уровень сегодня, по понятным нам причинам, на какую-то перспективу не располагает.

После ухода Мбокани прошло уже пять лет. Это был форвард, который забивал мячи и давал результат. После этого, когда и я был в команде, и сейчас, все еще занимаются поиском нападающего, который будет забивать. Поэтому я думаю, что даже приход Яремчука не сильно изменит потенциал “Динамо” (Киев) в атаке”, – сказал Хацкевич.