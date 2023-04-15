Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" и "Львов" встретятся во второй раз кряду за последние пять дней. В перенесенном поединке шестого тура, который прошел в прошедшую среду, коллектив Бессмертного достойно сыграл против фаворита, упустив ничью лишь в компенсированное время во время последней атаки. Непросто представить эмоции команды, а также дать прогноз, как быстро они смогут пройти в себя.

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"Шахтер" же не впечатлил в третьей игре кряду, однако ни о каком кризисе речи быть не может. По крайней мере, пока команда продолжает набирать свои балы и удерживать лидерство в УПЛ. Однако делать вид, что у "горняков" все прекрасно также не стоит, Йовичевич стои провести работу над ошибками.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в воскресенье, 16-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".