УПЛ. Металлист - Верес 5:5. Гром и молния

"Кризис кризисный" – таким мог бы быть заголовок отчета о матче, если бы сыграли, например, в 0:0 без явных голевых моментов. Тогда бы подтвердилось ужасное состояние каждой из команд: "Металлист" не выигрывал с 15-го октября, "Верес" не побеждал после весеннего возобновления чемпионата. Но сегодня был футбол против кризиса. "Металлист" наконец прорвало в контексте забитых мячей, "Верес" наконец-то вернулся к тому, что приносило ему славу раньше – к характеру.

Перица Огненович после нескольких последних матчей повторял, что его команде нужно почувствовать вкус гола – и дальше пойдет. И как тут не размусоливать эти слова? "Металлист" забил на шестой минуте, а уже до 25-й добавил еще два результативных удара. Все было довольно эффектно. Сначала Картушов замкнул дальнюю штангу после подачи Романюка (значительную работу в голевой атаке провел Бойчук), затем Порох удачно сыграл на добивании после подачи углового и удара от Чидомере. Наконец, третий гол шикарным ударом низом оформил Прядун, перед тем отобрав мяч благодаря прессингу.

Гол Прядуна случился уже после эмоционального потрясения для "Металлиста" и проявления характера "Вереса". Ведь с 2:0 счет быстро стал 2:2. Сначала Мизюк сбил Гайдучика в штрафной площади, дав шанс Близниченко забить с одиннадцатиметровой отметки. А потом Владислав Шарай идеально распорядился мягкой поперечной передачей Близниченко.

Пожалуй, такого фестиваля от команд не ожидали даже самые упорные оптимисты. Да еще и в условиях плотного ливня, который накрыл Ужгород. Но если вы считаете, что пять голов за тайм от этих команд – максимум, то ошибаетесь. Был еще и шестой (и не последний). Символично, что в ворота, которые к тому времени "имели преимущество" в разрезе меньшего количества пропущенных. "Тонким" ударом головой отличился Хондак, реализовав хорошую подачу неугомонного Близниченко с углового.

Время шло, а голы сыпались. При таком количестве команды умудрялись еще выдерживать качество. К примеру, удар Бойчука, сделавший счет 4:3 (!), стал шедевром. Хавбек сместился с правого фланга в центр и отдал передачу в гущу чужих футболистов. Мяч отскочил от ноги кого-то из игроков "Вереса", вернувшись к Бойчуку. Тот плеснул в одно касание "парашютом" – точно за шиворот Когуту.

Вот так "Металлист" за один тайм забил больше, чем за предыдущие десять матчей УПЛ вместе взятых. От харьковчан залетало практически все, что ими было создано. А вот "Верес" между вспышками результативных ударов допускал осечки. Дважды не забил с выгодных позиций Гайдучик. Еще раз – Близниченко. А теперь просто представьте, что залетело бы и это? Это был бы матч, который бы претендовал на звание самого результативного в истории чемпионата Украины вообще.

Что могло случиться во втором тайме? Да все что угодно. Абсолютно все. Но случился быстрый камбек "Верес". Сначала дубль оформил Владислав Шарай ударом головой после верховой передачи от Клеца, а затем второй личный и пятый командный мяч забил Близниченко с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Чайковскому.

"Верес" в целом имел больше моментов. Но и больше транжирил. Ведь кроме пяти голов и тех эпизодов, которые не были забиты до перерыва, ровняне записали в актив острые удары от Гайдучика, Близниченко и от Клеца. Все это не могло не подавлять прежде всего тренеров "Металлиста". Ведь их команда забила четыре гола и в режиме Live не завоевывала ни одного очка. Как такое постичь?

Во втором тайме прекратился ливень, но не прекращались старания "Металлиста". Харьковчане стремились отыграться и сделали так, что вместе с погодой не успокоилась защиты соперника. Даже несмотря на попытки гостей "засушить" матч (смешно, не правда ли?!) забил Наумец. 5:5.

Безумный матч, безумное развитие событий. Это самая результативная игра этого сезона в УПЛ. Самый результативный матч для "Металлиста" и "Вереса" в сезоне поотдельно. И вершина справедливости, что никто в этой игре не проиграл. Единственный нюанс: подобный результат продолжил безвыигрышную серию обоих коллективов. Но кто же об этом вспомнит, анализируя ТАКОЙ футбол?

Фото - Олександр Приходько

УПЛ. 21-й тур. 15.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Соловьян

"Металлист" - "Верес" 5:5

Голы: Егор Картушов 6, Богдан Порох 10, Максим Прядун 25, Богдан Бойчук 38, Владислав Наумец 82 - Андрей Близниченко 18 (пен.), Владислав Шарай 23, Даниил Хондак 36, Владислав Шарай 54, Андрей Близниченко 59 (пен.)

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Владислав Наумец 65), Максим Прядун, Егор Картушов (Егор Демченко 73), Богдан Бойчук, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк, Алекс Чидомере (Игорь Чайковский 46)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрей Близниченко (Виталий Дахновский 78), Геннадий Пасич, Даниил Хондак, Станислав Шарай, Дмитрий Клёц, Владислав Шарай, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 76), Василий Курко

Предупреждения: Александр Мизюк 17, Юрий Романюк 40, Игорь Чайковский 49 - Богдан Когут 61, Виталий Дахновский 87, Роман Гагун 88