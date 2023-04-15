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Металлист и Верес за первый тайм забили семь голов. Это повторение рекорда УПЛ
Харьковчане отличились больше раз
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист" и "Верес" встречаются в Ужгороде. В первом тайме команды забили семь голов. На перерыв коллективы ушли со счетом 4:3 в пользу харьковчан.
Во второй раз в истории высших дивизионов украинского футбола команды забивают семь голов за первую половину встречи. В последний раз такое случалось в 1996-м году. Тогда “Кривбасс” и “Зирка” до перерыва установили счет 3:4.
Также уже в четвертый раз за этот сезон УПЛ было забито семь голов за матч. Ранее результативностью отмечались еще в трех поединках: "Металлист" - "Шахтер" (1:6), "Металлист 1925" - "Шахтер" (0:7) и "Днепр-1" - "Львов" (5:2).
За ходом событий второго тайма можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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