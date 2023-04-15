10 голов на двоих. Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ

"Металлист" и "Верес" в матче 21-го тура УПЛ выдали настоящую феерию голов. На двоих команды забили 10 голов.

Таким образом, они повторили рекорд высшего дивизиона чемпионата Украины. До этого сразу шесть раз команды отличились в одном матче 10 голов. 11 еще не забивал никто.

Последний раз такого показателя достигали "Волынь" и "Металлург З" в 2015 году (9:1). Ни разу до этого не был зафиксирован ничейный результат.

скриншот: transfermarkt.com

После этой встречи "Металлист" продолжает находиться на 15 месте УПЛ, "Верес" также остался на 13 позиции. Между командами разрыв одно очко.