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10 голов на двоих. Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ
Впервые при таком количестве забитых мячей была зафиксирована ничья
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
"Металлист" и "Верес" в матче 21-го тура УПЛ выдали настоящую феерию голов. На двоих команды забили 10 голов.
Таким образом, они повторили рекорд высшего дивизиона чемпионата Украины. До этого сразу шесть раз команды отличились в одном матче 10 голов. 11 еще не забивал никто.
Последний раз такого показателя достигали "Волынь" и "Металлург З" в 2015 году (9:1). Ни разу до этого не был зафиксирован ничейный результат.
После этой встречи "Металлист" продолжает находиться на 15 месте УПЛ, "Верес" также остался на 13 позиции. Между командами разрыв одно очко.
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