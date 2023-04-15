Вирт - после 5:5 с Металлистом: Для болельщиков это классный матч, но мы потеряли сегодня два очка

Наставник "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал ничью с "Металлистом", во время которой каждая из команд забила по пять голов:

– 5:5. Для болельщиков это классный матч, многие забитые головы. Но я считаю, что сегодня мы потеряли два очка. Хотя могу сказать, что при счете 2:0, когда мы неудачно начали матч, когда "Металлист" за счет наших индивидуальных ошибок забил два гола, я думал, как перевернуть игру. И сами ребята проявили характер, сравняли счет. Дальше была перестрелка забитыми мячами.

В перерыве я сказал, что нужно прибавлять. Что нужно раскрывать фланги, потому что середину поля закрывали. Включили скорость, были хорошие передачи, голы забиты. Вышли вперед, игра нам давалась, создали еще не один момент, в частности, у Клеца он был с убойной позиции. Надо было решать и закрывать игру. А так все на тоненького привело к пропущенному голу. Легко разрешили футболисту "Металлиста" подать и расстрелять наши ворота. Хотя мы играли только на победу, шли до конца. Были еще два невероятных момента, в которых хорошо сыграл вратарь соперника. В целом, за исключением допущенных ошибок, могли рассчитывать на нечто большее, чем ничья.

- Встречались две команды, к которым в плане защиты не было претензий. И тут они забили по пять голов. Что это за аномалия?

– У нас есть проблемы с защитниками – это не секрет ни для кого. У нас кадрово не хватает защитников, потому что травмированы, есть те, чья форма не оптимальна. Но нет игроков, которыми можно заменить потери. Поэтому играют все те же. К сожалению, мы очень легко позволили "Металлисту" забить четыре гола в первом тайме. Да нельзя играть. Любая фланговая передача или стандарт – и мы проигрывали. Хотя у нас есть футболисты высокого роста, но они проигрывали борьбу.

Действительно, у нас есть проблемы, но мы стараемся их решить. У нас были четыре потери из-за травм плюс дисквалификация Лебеденко. Ждем, когда они вернутся и будет конкуренция за место в составе.

– С точки зрения психологии вашей команды этот результат – плюс на будущее или минус?

– Я не вижу плюса. Минус. Ребята в раздевалке опустили головы, сидят без настроения. Это точно не идет нам в плюс. Хотя характер есть, молодцы. Трудная была игра с самого начала, а они ее перевернули, – сказал Вирт.