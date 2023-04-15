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Металлист - Верес 5:5. Ливень голов под ливень на стадионе. Видео обзор матча
Шоу от подопечных Огненовича и Вирта
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В рамках 21-го тура чемпионата Украины подопечные Перицы Огненовича и Юрия Вирта выдали настоящий голевой дождь. Под реальный ливень на стадионе харьковская и ровенская команда на двоих забили 10 (!) голов. После этого тура "Металлист" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Верес" - 13-е.
УПЛ. 21-й тур. 15.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Соловьян
Голы: Егор Картушов 6, Богдан Порох 10, Максим Прядун 25, Богдан Бойчук 38, Владислав Наумец 82 - Андрей Близниченко 18 (пен.), Владислав Шарай 23, Даниил Хондак 36, Владислав Шарай 54, Андрей Близниченко 59 (пен.)
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