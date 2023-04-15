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Металлист 1925 - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Нули в Ковалевке

Металлист 1925 - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

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В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" расписал нулевую ничью с "Александрией". После этого тура подопечные Эдмара занимают 15 место в турнирной таблице УПЛ, идя в зоне вылета. В свою очередь команда Руслана Ротаня расположилась на 5-й позиции.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Владимир Шланчак (Черкасская область)
Металлист 1925 - ФК Александрия 0:0

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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