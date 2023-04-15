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Довбик: Все огорчены, но впереди еще девять игр, все только начинается

Премьер-лига
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Лучший бомбардир УПЛ о поражении от "Зари"

Довбик: Все огорчены, но впереди еще девять игр, все только начинается

СК "Дніпро 1" / Автор невідомий

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбык прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 21-го тура УПЛ.

– Артем, сегодня вам лично удалось забить, но команда очков не набрала. Какие первые мысли после матча?

– Конечно, все немного расстроены, но впереди еще много игр, и вся борьба еще впереди. Сегодня игра была за шесть очков и, к сожалению, мы ее проиграли. Допустили две ошибки и за это поплатились победой в матче.

– Мы видели, что игроки команды меняли бутцы и перед игрой, и во время матча. Какие проблемы с полем?

– Вышли на разминку, увидели, что поле немного едет, подготовились и в принципе вышли все готовые на матч.

– Что говорил главный тренер команды после матча?

- Ничего. Повторяю, что все огорчены, но впереди еще девять игр, потому все впереди и все только начинается.

– Во время матча вы с Александром Пихальонком многое подсказывали Валентину Рубчинскому. У него что-то сегодня не пошло?

– Валентин – молодой парень с большим потенциалом, но у него иногда бывают какие-то игры, когда он где-то выпадает, а сегодня и ошибка при втором голе, когда мог отдать передачу. Но ведь он работает, и считаю, что с опытом все к нему будет приходить и он вырастет в хорошего игрока.

Артем забил единственный мяч днепрян в этой игре – на 90+3 минуте. Довбик – лучший бомбардир текущего сезона УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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