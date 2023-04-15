Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Все огорчены, но впереди еще девять игр, все только начинается
Лучший бомбардир УПЛ о поражении от "Зари"
СК "Дніпро 1" / Автор невідомий
Форвард "Днепра-1" Артем Довбык прокомментировал
– Артем, сегодня вам лично удалось забить, но команда очков не набрала. Какие первые мысли после матча?
– Конечно, все немного расстроены, но впереди еще много игр, и вся борьба еще впереди. Сегодня игра была за шесть очков и, к сожалению, мы ее проиграли. Допустили две ошибки и за это поплатились победой в матче.
– Мы видели, что игроки команды меняли бутцы и перед игрой, и во время матча. Какие проблемы с полем?
– Вышли на разминку, увидели, что поле немного едет, подготовились и в принципе вышли все готовые на матч.
– Что говорил главный тренер команды после матча?
- Ничего. Повторяю, что все огорчены, но впереди еще девять игр, потому все впереди и все только начинается.
– Во время матча вы с Александром Пихальонком многое подсказывали Валентину Рубчинскому. У него что-то сегодня не пошло?
– Валентин – молодой парень с большим потенциалом, но у него иногда бывают какие-то игры, когда он где-то выпадает, а сегодня и ошибка при втором голе, когда мог отдать передачу. Но ведь он работает, и считаю, что с опытом все к нему будет приходить и он вырастет в хорошего игрока.
Артем забил единственный мяч днепрян в этой игре – на 90+3 минуте. Довбик – лучший бомбардир текущего сезона УПЛ.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023
- Израильского голкипера из Винницы арестовали за попытку изнасилования и хранение наркотиков
- Львов - Шахтер 1:2. Последний удар приносит победу
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 13:00 Прогнозы на футбол Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 апреля 2023
- 10:45 Украинские Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- 12:10 Украинские Мотивация Луческу на фоне ухода лидеров и амбиции Днепра-1. Как зимовали топы УПЛ