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После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5

Премьер-лига
(3 голосов)

Невероятное зрелище в Ужгороде

После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ужгороде состоялся один из лучших матчей этого сезона. Если не самый лучший. И исторический. Ведь "Металлист" и "Верес" повторили общий рекорд результативности в одном матче чемпионата Украины – десять голов. И все это под страшную непогоду, которая бурлила в Ужгороде: дождь, град, ветер. Правда, в конце матча уже выглядывало солнышко. Так всегда бывает – даже сквозь самые черные облака пробиваются лучики света.

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Все это на собственные глаза видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Он делится эмоциями и фотокадрами и с читателями.

Фотогалерея

После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 2После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 3После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 4После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 5После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 6После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 7После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 8После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 9После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 2После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 3После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 4После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 5После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 6После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 7После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 8После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 9После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 2После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 3После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 4После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 5После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 6После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 7После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 8После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 9После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 2После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 3После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 4После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 5После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 6После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 7После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 8После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 9После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 1После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 2После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 3После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 4После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 5После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 6После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 7После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 8После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 9После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5 - фото 10
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В статье: Верес (Ровно) фото Металлист (Харьков)
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