После бури всегда солнце. Фоторепортаж с матча Металлист – Верес 5:5

В Ужгороде состоялся один из лучших матчей этого сезона. Если не самый лучший. И исторический. Ведь "Металлист" и "Верес" повторили общий рекорд результативности в одном матче чемпионата Украины – десять голов. И все это под страшную непогоду, которая бурлила в Ужгороде: дождь, град, ветер. Правда, в конце матча уже выглядывало солнышко. Так всегда бывает – даже сквозь самые черные облака пробиваются лучики света.

Все это на собственные глаза видел фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Он делится эмоциями и фотокадрами и с читателями.

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