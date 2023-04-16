Луческу: Изображения зверств, совершаемых на фронте, приводят к депрессии. Хочу избежать ее у своих игроков

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как на футболистов его команды влияет война.

“Хуже всего – перестать верить и потерять надежду. Возможно, поэтому я здесь (в Украине – ред.): чтобы показать им, что имею надежду и верю в будущее, несмотря на свой возраст. Решил быть рядом с ними, вести их, потому что верю в них.

Хочу показать им, что жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы матчи мира проходили на больших стадионах, где могли бы участвовать беженцы из Украины. Не хотел, чтобы они чувствовали себя покинутыми, хотел, чтобы все украинцы в Европе были вместе, чувствовали себя едиными и ценными.

Просмотр новостей мне совсем не помогает. Меня, конечно, информируют о важных вещах. СМИ показывают, насколько эта война грязная, ненавистная и отвратительная. Изображения зверств, совершаемых на фронте, приводят к депрессии. И вот чего я хочу избежать своих игроков – депрессии”, - сказал Луческу.