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Келси и Сикан в атаке. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Степаненко нет в заявке из-за дисквалификации

Келси и Сикан в атаке. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Львова

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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В матче 21-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Львова" на стадионе "Арена Львов". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич объявил состав на эту встречу.

Трубин, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Назарина, Судаков, Михайличенко, Сикан, Келси.

Запасные: Пузанков, Пятов, Тейлор, Конопля, Фарина, Корниенко, Тотовицкий, Топалов, Очеретько, Тоиров, Траоре, Борячук.

Нападающий Кевин Келси во второй раз выйдет в старте "Шахтера" после трансфера. Впервые он играл в основе в матче против "Руха" 19 марта и провел первый тайм. В общей сложности на его счету три гола в восьми поединках.

Тарас Степаненко пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. В поединке с "Динамо" на следующих выходных он уже сможет сыграть.

Матч между "Шахтером" и "Львовом" начнется в 14:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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