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Близниченко: Верес отдается на полную – а результата нет
Говорит, что ровенчанам не везет
Фото: ФК Верес
Полузащитник "Вереса" Андрей Близниченко прокомментировал ничью 5:5 с "Металлистом", а также свой вклад в этот результат.
“Игра с “Металлистом” получилась очень интересной и эмоциональной. Думаю болельщикам такой футбол должен был понравиться. Но огорчает тот факт, что мы не победили. Считаю, что мы в этой игре потеряли два очка. С тем количеством моментов, которые мы имели во втором тайме, должны были выигрывать. Что касается счета, то 5:5 в официальных играх в моей карьере еще не случалось.
Сейчас все в команде очень расстроены, понимают, что потеряли победу в этой игре. Нам как-то не везет в последнее время. Команда отдается по полной – а результата нет. Надеюсь, в следующей домашней игре с “Минаем” мы прервем эту неудачную серию.
Что касается моей результативности в этом матче, то последний раз удавалось сделать дубль, еще играя за “Шериф”. А два гола и два ассиста за игру на уровне УПЛ – это впервые в моей карьере”, - сказал Близниченко.
Отметим, что Андрей присоединился к “Вересу” зимой этого года. На его счету три гола и два ассиста в шести матчах за ровенчан.
В настоящее время подопечные Вирта идут на 13 месте в турнирной таблице. Следующий матч "Верес" проведет 22 апреля против "Миная" в Ровно.
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