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Черноморец - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч начнется в 15:00 по Киеву

Черноморец - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в поединке УПЛ встречаются "Черноморец" и "Ворскла". Перед нашим матчем команды разделяют только три очка в таблице. "Ворскла" находится на 8-м месте, "Черноморец" – на 12-м. В случае успеха одесситов состояние таблицы может значительно измениться.

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2023 в 15:58
ГРИ что ты делаешь какой Политило -Юсов убирай их- есть Авагимян -Войтиховский --Юсова убрал теперь Политило убирай -зачем нам этот тормоз и не вздумай выпускать Гладкого -Штогрина --надо брать очки дома--впереди 2 трудные игры
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