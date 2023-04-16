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Черноморец - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч начнется в 15:00 по Киеву
upl.ua
Сегодня в поединке УПЛ встречаются "Черноморец" и "Ворскла". Перед нашим матчем команды разделяют только три очка в таблице. "Ворскла" находится на 8-м месте, "Черноморец" – на 12-м. В случае успеха одесситов состояние таблицы может значительно измениться.
Чорноморець - Ворскла дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2023 в 15:58
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