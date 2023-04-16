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Бондаренко оформил 10 результативное действие за Шахтер
Голы преобладают над асистами
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
В матче 21-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Львовом" счет открыл Артем Бондаренко.
Для украинского полузащитника это 10 результативное действие за первую команду "горняков". В его активе шесть голов и четыре ассиста в 44 поединках.
В профессиональной карьере 22-летний хавбек отметился 18 голевыми действиями. До этого он еще восемь раз забил в составе “Мариуполя”, за который выступал на правах аренды.
За первую команду “Шахтера” Бондаренко начал выступать во времена Роберто Де Дзерби в прошлом сезоне. Основным игроком стал во время каденции Игоря Йовичевича. В этом сезоне на его счету 29 сыгранных матчей и восемь голевых действий (5+3).
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