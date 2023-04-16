Шахтер - Львов 2:0. Закрепили пройденный материал

Кто не знает, "Шахтер" и "Львов" проводили вторую кряду очную дуэль в рамках украинского чемпионата. И это за последние пять дней. В прошедшую среду стороны сыграли во Львове перенесенный поединок шестого тура, и в тот день "сине-золотые" были хороши. Даже несмотря на проигранный матч. Коллектив Бессмертного старался действовать смело и агрессивно, повел в счете во втором тайме, однако после пропустил дважды, причем во второй раз это случилось уже на последней добавленной минуте. Обидно. Главный вопрос, который возникал перед сегодняшним матчем в контексте гостей был следующим - "Как быстро коуч приведет подопечных в порядок и смогут ли они дважды кряду выдать столь качественный поединок?".

У "Шахтера" хватало своих проблем. Да, команда Йовичевича весной не проигрывает и в чемпионате лишь раз потеряла очки, однако к последним играм команды накопилось несколько вопросов. Но не это главное. У "горняков" ныне хватает кадровых проблем, особенно если говорить о флангах атаки. Все еще недоступны Швед и Зубков, а временно подменяющий их хавбек Крыськив, судя по всему, выбыл до конца сезона. В общем, здоровых вингеров в команде ныне меньше, чем форвардов. И справляться с этим непросто, Йовичевичу даже пришлось на левый край атаки ставить фулбека Михайличенко, в то время как на другом фланге вышел Келси.

Первый тайм если и мог понравиться зрителю, то только из-за активного старта от "Шахтера". Донецкий клуб начал за здравие, забив уже после первого же стандарта. Судаков подал угловой, Ракицкий скинул головой на дальнюю, откуда одинокий Бондаренко спокойно нанес точный удар. Интересно, что Артем и заработал этот самый угловой, пробив минутой ранее после прохода на дриблинге. "Шахтер" создал еще несколько неплохих атак (классно с фланга бил Гочолейшвили, головой замыкал подачу товарища Келси), однако вскоре игра замедлилась, а после и вовсе остановилась. "Львов", несмотря на то, что уступал в счете, не стремился активно бежать вперед, понимая, что соперник только и ждет свободных зон. "Шахтеру" же было тяжело вскрывать оборону гостей, а потому гол Бондаренко стал единственным до перерыва. И где-то это можно назвать справедливым исходом.

Второй тайм вобрал в себя самое худшее от своего предшественника, а именно медленную скорость и отсутствие моментов. "Шахтер" спокойно контролировал мяч без особого продвижения, в то время как "Львов" ждал свою контратаку. И ждал, и ждал, и ждал, но её все не было. "Горнякам" подобное развитие событий в один момент надоело и они соорудили второй гол. Комбинация, начатая еще на своей половине поля, завершилась навесом от Михайличенко в чужую штрафную, откуда все тот же Бондаренко пробил головой. Дубль. 2:0. Окончательный конец интриги.

В конце игры "Львов" немного прибавил в активности, однако создать что-то стоящее у ворот Трубина им так и не удалось. "Шахтер" же продолжал играть в щадящем режиме, а Йовичевич предоставил немного игрового времени резервистам. К примеру, на поле вышел дебютант из Таджикистана Хусрав Тоиров. По итогу, "горняки" взяли очередные три бала, укрепив лидерство после вчерашнего поражения "Днепра-1". Серьезная заявка на титул. Еще одну можно будет сделать на следующих выходных во время матча против "Динамо".

VBET-лига. 21-й тур

16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - ФК Львов 2:0

Голы: Артём Бондаренко 7, Артём Бондаренко 75

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Лассина Траоре 71), Богдан Михайличенко (Хусрав Тоиров 87), Кевин Келси (Андрей Тотовицкий 71), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Олег Очеретько 79), Егор Назарина, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Топалов 79)

ФК Львов: Александр Рыбка, Ахмед Алибеков, Ивиян Свржняк (Богдан Мышенко 71), Ярослав Богунов, Владислав Бугай, Денис Кузык, Александр Беляев (Адеринсола Эсеола 71), Артем Мильченко (Максим Сасовский 82), Максим Грисьо (Сергей Симинин 82), Алексей Дитятьев, Игор Габриэль

Предупреждения: Даниил Сикан 66, Андрей Тотовицкий 84 - Денис Кузык 17, Владислав Бугай 45, Максим Грисьо 45+1, Ахмед Алибеков 84