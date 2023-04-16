Булеца: Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины

Атакующий полузащитник "Зари" Сергей Булеца прокомментировал победу над "Днепром-1" (2:1) в УПЛ.

– Мы помнили о большом поражении от "Днепра-1" в первом круге и, конечно, разбирали игру соперника. Это дало нам еще большую мотивацию к этой встрече. Думаю, что желания победить в конце концов у нас больше было.

– Однако неделю назад "Заря" неожиданно проиграла "Кривбассу", потеряв важные очки.

– Не хочется оправдываться, но мы семь часов ехали автобусом, может, до конца восстановились. Тренировались мы всю неделю перед игрой в Кривом Роге на синтетическом газоне, а затем сыграли на натуральном поле.

– В следующем туре на этом стадионе "Динамо" примет "Шахтер". За кого будете болеть в этой встрече?

– За "Динамо". В них вернулся в строй Буяльский. Эмоций всегда много в этом противостоянии. Шанс победить в отдельном матче у динамовцев будет. Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины. Мы обыгрываем "Динамо" и "Днепр-1" и проигрываем "Кривбассу". А криворожцы после победы над нами проиграют "Минаю". Посмотрим, – сказал Булеца.