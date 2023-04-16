  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Булеца: Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Булеца: Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок объясняет, что закономерностей между победами и поражениями просто нет

Булеца: Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины

zarya-lugansk.com

Новина українською

Атакующий полузащитник "Зари" Сергей Булеца прокомментировал победу над "Днепром-1" (2:1) в УПЛ.

– Мы помнили о большом поражении от "Днепра-1" в первом круге и, конечно, разбирали игру соперника. Это дало нам еще большую мотивацию к этой встрече. Думаю, что желания победить в конце концов у нас больше было.

– Однако неделю назад "Заря" неожиданно проиграла "Кривбассу", потеряв важные очки.

– Не хочется оправдываться, но мы семь часов ехали автобусом, может, до конца восстановились. Тренировались мы всю неделю перед игрой в Кривом Роге на синтетическом газоне, а затем сыграли на натуральном поле.

– В следующем туре на этом стадионе "Динамо" примет "Шахтер". За кого будете болеть в этой встрече?

– За "Динамо". В них вернулся в строй Буяльский. Эмоций всегда много в этом противостоянии. Шанс победить в отдельном матче у динамовцев будет. Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины. Мы обыгрываем "Динамо" и "Днепр-1" и проигрываем "Кривбассу". А криворожцы после победы над нами проиграют "Минаю". Посмотрим, – сказал Булеца.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Львов 2:0. Закрепили пройденный материал
yellow-arrow
Бондаренко оформил 10 результативное действие за Шахтер
yellow-arrow
Черноморец - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УПЛ СК Днепр-1 Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде