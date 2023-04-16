Шахтер - ФК Львов 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 21 тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Львов". Победу "горнякам" принес дубль Артема Бондаренко. Хавбек отличился голом в каждом из таймов. Благодаря этой победе подопечные Игоря Йовичевича опережают в турнирной таблице УПЛ второй "Днепр-1" на 7 очков (у команды Кучера есть матч в запасе). В свою очередь "львы" продолжают безнадежно идти на последнем месте.

VBET-лига. 21-й тур

16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - ФК Львов 2:0

Голы: Артём Бондаренко 7, Артём Бондаренко 75