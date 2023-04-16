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Шахтер - ФК Львов 2:0. Обзор матча и видео голов
Семь очков отрыва от "Днепра-1"
Фото: ФК Шахтар
В рамках 21 тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Львов". Победу "горнякам" принес дубль Артема Бондаренко. Хавбек отличился голом в каждом из таймов. Благодаря этой победе подопечные Игоря Йовичевича опережают в турнирной таблице УПЛ второй "Днепр-1" на 7 очков (у команды Кучера есть матч в запасе). В свою очередь "львы" продолжают безнадежно идти на последнем месте.
VBET-лига. 21-й тур
16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"
Голы: Артём Бондаренко 7, Артём Бондаренко 75
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