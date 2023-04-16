Просто позвоните Сефери. Черноморец - Ворскла 0:1

Заключительный матч 21-го тура УПЛ прошел в Одессе на Пасху - в гости к "Черноморцу" пожаловала полтавская "Ворскла".

Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, но и откровенными борцами за выживание их тоже назвать нельзя. В таблице соперников перед очным поединком разделяли три очка, поэтому можно было предполагать, что мы увидим условно равную игру.

Поединок стоял последней в календаре тура, все прямые соперники, кроме внезапного "Миная" либо проиграли, либо сыграли вничью, и это был шанс для обеих команд в случае победы не только набрать очки, но и поправить свое турнирное положение.

Григорчук прогнозируемо вместо Непогодова в ворота поставил Паста. Политыло вышел вместо Демченко. Также отсидев дисквалификацию, вернулся на свое законное место Путря. В атаку тренер отрядил Алефиренко, Юсова и Бадибангу, Авагимян остался в запасе.

У "Ворсклы" стартовый состав вполне традиционный и сформированный. Вместо травмированного Юрченко вполне предполагаемо на матч вышел Скляр. Интересно также, что Кравец уже вторйо матч подряд выходит в центре обороны, а не на фланге. Видимо, не от хорошей жизни.

Начали матч команды празднично – пасхально и медленно, эдаким крестным ходом. "Ворскла" попыталась было поначалу включить высокий прессинг, но проблем "морякам" это не создавало.

В целом, довольно спокойная игра текла до 20-й минуты, когда Степанюк после навеса с углового не проверил ударом головой перекладину соперника.

Полтавчане пробовали выжать максимум из текущего минимума, и уже ближе к концовке тайма Бацула на фаланге раскрутил Бадибангу и навесил так, что мяч стукнулся об дальнюю штангу, но в ворота не залетел.

В конце концов, Григорчуку это надоело – тренер не выдержал и уже на 40-й минуте снял Юсова, выпустив вместо него Войтиховского (потенциального оборонца, кстати).

Такая реакция тренера возымела некоторое действие – команда встрепенулась и последние минуты тайма "моряки" провели в атаках. Более того, даже создали пару очень неплохих подходов, но все также без завершения.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Не самый быстрый темп, успокаивающая игра.

Нет, конечно команды пробовали что-то искать в атаке, но как оно часто бывает в УПЛ, оборона долго играла лучше атаки соперника.

Отрезками Черноморец больше играл вперед, времена полтавчане активизировались, но все, в принципе, катилось к нулевой ничьей.

Пожалуй, все так бы и закончилось бы со счетом 0:0, но у Полтавы нашелся игрок, который даже в таком матче смог сделать результат. Олейник прошел, скинул на угол штрафной на Сефери, Таулян дернулся, срезал угол, ушел от Путри (Салюк не успел выдернуться на подстраховку) и пробил под ближнюю штангу, чего совершенно не ожидал Паст!

1:0, времени у "моряков" отыграться фактически не соатвалось, да и более того, "Ворскла" еще в компенсированное время и второй могла забить (тут паст спас).

Итог – 1:0 для "Ворсклы". Конечно, игра вроде бы и больше ничейная, но футбол, как и история, не терпит сослагательного наклонения.

У "Ворсклы" просто нашелся свой Сефери, который сделал разницу, а у "Черноморца" нет.

VBET-лига. 21-й тур

16 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – "Ворскла" (Полтава) 1:0

Гол: Сефери (85)

Предупреждения: Васильев, Войтиховский – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олейник

"Черноморец": Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузык, Политыло (Ермаков, 46), Бадибанга (Авагимян, 74) , Юсов (Войтиховский, 40), Алефиренко

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Олейник (Яворский, 87), Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Фелипе, 67)