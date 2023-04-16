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Черноморец - Ворскла 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа команды Скрипника
Фото пресслужби ФК "Чорноморець"
В рамках 21-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" на выезде минимально обыграла одесский "Черноморец". Победу команде Виктора Скрипника принес гол Сефери в концовке встречи. После этого тура "моряки" Романа Григорчука занимают 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь "Ворскла" расположилась на 8 позиции.
VBET-лига. 21-й тур
16 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"
Гол: Сефери (85)
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