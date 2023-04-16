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Григорчук: Сегодня мы недовольны тем, что делали на поле

Премьер-лига
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Коуч одесситов о поражении от команды Скрипника

Григорчук: Сегодня мы недовольны тем, что делали на поле

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями после поражения от полтавской "Ворсклы" в рамках 21-го тура УПЛ.

– Насколько команде сегодня не хватило Александра Демченко в центре поля?

– Кривить душой не буду. Да, его не хватило. Однако это не оправдание для нас. Потому что в целом мы сегодня сыграли не так, как хотели. К сожалению, не взяли очки.

– Замена Дмитрия Юсова еще до перерыва вытекала из качества игры?

– Я не могу сейчас говорить о каждой замене. Если я человека меняю, то для этого есть причины. Замена была такой, какой должна быть. Нападающий должен действовать не так, как действовал Юсов.

- Последние матчи показывают, что вырисовывается та игра, которую Григорчук хотите видеть в "Черноморце"?

- Последние игры – однозначно да. Я был доволен этими играми. Сегодня мы сыграли не так, как хотели. Мне было удивительно, что мы проиграли столько единоборств: нас легко обыгрывали, "обстукивали". Не хочется это видеть. И при этом футболе мы понимаем, что тяжело играть в своем стиле. Ибо одно следует за другим. Если ты неправильно действуешь в отборе, создаешь себе определенные сложности. Сегодня мы недовольны тем, что делали на поле, – рассказал коуч "моряков".

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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