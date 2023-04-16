Бондаренко: Хорошо, что подходим к Динамо с победами

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Львовом" в матче 21 тура УПЛ. Дубль хавбека принес 3 очка "горнякам" в этом поединке.

– Поздравляем с дублем и удачной личной игрой! Что скажешь о действиях команды: что удалось на поле, а что нет?

– Спасибо за приветствие. Сегодня была сверхважная встреча, и мы понимали, что нужно сыграть лучше, чем в прошлом матче. "Львов" – непростой соперник, несмотря на то, что идет на последнем месте. Это сбалансированная команда, думаю, мы показали им уважение, выйдя заряженными. Смогли показать, что приехали за тремя очками.

- Ощущается ли на поле, что с "Шахтером" все играют как в последний раз?

– Конечно, в матчах с "Шахтером" все хотят себя проявить. "Шахтер" – раздражитель, ведь идет на первом месте. В футболе всегда так, и мы это нормально воспринимаем. Наша задача – в хорошем настроении выходить на поединки.

– Опиши два своих гола.

– Сложно описывать. Первый – стандарт, второй – запер головой подачу, не было ничего тяжелого. Второй гол был важен для команды, после него уже можно было закрыть игру. При счете 1:0 еще были качели, так что нам могли преподнести неприятности. Второй гол закрыл игру, потому матч завершили спокойно.

– Впереди у "Шахтера" важное противостояние с "Динамо". Как настроение команды перед этой встречей?

– Настроение боевое. Хорошо, что подходим к "Динамо" с победами, это придает уверенность в своих силах. Думаю, что "украинское классическое" будет интересно.

– Что бы ты хотел пожелать всем украинцам в этот большой праздник?

– Терпение в наши нелегкие времена, веры в нашу армию и надежды на победу.