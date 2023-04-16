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Скрипник: Мои ребята в матче с Черноморцем превзошли сами себя
Наставник "Ворсклы" о поединке против команды Григорчука
ФК "Ворскла" / Автор невідомий
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы добились всех своих целей.
Очень приятно выигрывать на выезде у такого соперника, который из пяти матчей три сыграл в ничью, а два выиграл. Сегодня мои ребята превзошли сами себя, с чем я их и поздравляю", – рассказал Скрипник.
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