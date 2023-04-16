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Скрипник: Мои ребята в матче с Черноморцем превзошли сами себя

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник "Ворсклы" о поединке против команды Григорчука

Скрипник: Мои ребята в матче с Черноморцем превзошли сами себя

ФК "Ворскла" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал гостевую победу над одесским "Черноморцем" в рамках 21-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы добились всех своих целей.

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Очень приятно выигрывать на выезде у такого соперника, который из пяти матчей три сыграл в ничью, а два выиграл. Сегодня мои ребята превзошли сами себя, с чем я их и поздравляю", – рассказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК "Ворскла"

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2023 в 23:03
скажи спасибо ГРИ за такой состав и не берёт в голову
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