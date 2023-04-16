Скрипник: Мои ребята в матче с Черноморцем превзошли сами себя

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал гостевую победу над одесским "Черноморцем" в рамках 21-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра. Больше времени мы проводили без мяча, но ждали своего шанса, что и сделали. Очень рады, но это не значит, что мы добились всех своих целей.