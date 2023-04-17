Неожиданный бомбардир Шахтера и вновь крутой ван Леувен. Символическая сборная 21-го тура УПЛ

Завершился 21-й тур УПЛ и уже видна финишная прямая всего сезона. До конца турнира осталось всего девять игровых дней, однако нельзя сказать, что сам чемпионат лишен интриги. Да, "Днепр-1" серьезно отстал от "Шахтера", а "Львов" проигрывает всем подряд, однако у первых все еще шанс стать чемпионом, а вторым по силам в очередной раз сохранить себя в элите.

UA-Футбол собрал традиционную сборную лучших игроков прошедшего тура. По уже сложившейся традиции, снова сыграем по схеме 4-4-2.

Вратарь - Руслан Нещерет, "Динамо"

Киевляне в очередной раз в сезоне потеряли очки, сыграв в пятницу вничью против "Руха", однако кто знает, как завершился бы матч, если бы не юный страж ворот команды Луческу. Его своевременный выход из ворот во многом спас ситуацию во время удара Климчука во втором тайме, однако Руслан на протяжении всего поединка был спокоен и уверенно играл на выходах.

Правый защитник - Игорь Гончар, "Минай"

30-летний фулбек закарпатцев провел очередной добротный поединок в нынешнем сезоне. На протяжении всего поединка Игорь достойно сражался на своем фланге против настырного Дибанго, однако помимо этого успевал еще и подключаться вперед. Именно его ассист после сольного проход помог Вышневскому забить единственный гол в матче с "Кривбассом".

Центральный защитник - Игорь Снурницын, "Заря"

Несмотря на предпочтения ван Леувена использовать своего чемпиона мира слева в обороне, мы поставим Игоря на его профильную позицию. Ведь против "Днепра-1" он был хорош. Снурницын немало помогал обороне в тяжелом первом тайме, а во втором сумел создать первый гол "Зари", обыграв на ровном месте двух соперников и выкатив под удар Русину.

Центральный защитник - Дмитрий Немчанинов, "Минай"

Еще один скрытый герой победного для закарпатцев матча. Дмитрий не просто провел шикарный поединок у своих ворот, он еще и грамотно управлял своими партнерами по ходу всей игры, подсказывая им как нужно действовать. Настоящий лидер слаженной команды Шарана.

Левый защитник - Богдан Михайличенко, "Шахтер"

Из-за нехватки вингеров, Йовичевич неожиданно для многих решил использовать Михайличенко на фланге атаки, что против "Львова" дало свои плоды. Богдан провел активный матч у ворот соперника, отдав голевую передачу на второй гол Бондаренко. В конце игры хорватский коуч вернул Михайличенко на фланг обороны, где он уверенно закончил поединок.

Правый полузащитник - Андрей Близниченко, "Верес"

"Металлист" и "Верес" выдали сумасшедший поединок с десятью голами, а вингер Близниченко стал одним из главных героев данного противостояния. Зимний новичок "Вереса" в очередной раз оправдал доверие главного тренера, совершив за 79 минут четыре голевых действия - два гола и два ассиста.

Центральный полузащитник - Артем Бондаренко, "Шахтер"

У "горняков" в заявке на матч было "всего" четыре профильных форварда (Сикан, Келси, Траоре и Борячук). Потому за всех отдуваться пришлось Артему Бондаренко, забившего по голу в каждом из таймов. Правда Артем и без своих голевых свершений был дико активным в матче, создавая моменты и для себя после проходов, и для своих товарищей по команде.

Центральный полузащитник - Дмитрий Клец, "Верес"

Наша команда была бы неполной без основного хавбек ровенчан. Да, у "Вереса" в последнее время дела складываются не самым лучшим образом, однако против "Металлиста" Клец взял на себя роль лидера и уверенно провел поединок. На его счету голевая передача, а также несколько опасных подключений в чужую штрафную, которые могли бы заканчиваться его точным ударами.

Левый полузащитник - Таулянт Сефери, "Ворскла"

Он снова в форме и снова в нашей команде. Точный удар активного Сефери принес победу его "Ворскле" (вторую кряду победу, к слову) против "Черноморца" в дико непростом матче. В целом, на протяжении всех 90 минут было видно, что в атаке полтавчане полагаются на одного Таулянта, а он в свою очередь оправдывает их доверие.

Центральный нападающий - Юрий Климчук, "Рух"

В нашу сборную форварду непросто попасть, если он не отличился ни одним голевым действием в туре. Климчук справился. Вся игра "Руха" против "Динамо" была ориентирована именно на быстрого форварда, который постоянно напрягал оборону соперника, заработал на себе огромное количество фолов (за 20 минут посадил на желтые Попова и Дячука), а также поучаствовал в забитом голе. Продуктивный перфоманс.

Центральный нападающий - Назарий Русин, "Заря"

Русин далеко не всегда стабилен в нынешнем сезоне, однако когда игра у него идет, получается очень круто. Именно это и случилось против "Днепра-1". Форвард "Зари" дважды наказал бывшею команду, вначале забив красивым ударом, а после отдав голевую на яркого Герреро.

Главный тренер - Патрик ван Леувен, "Заря"

В прошлом туре иностранного специалиста было за что критиковать, теперь настал час его хвалить. "Заря" ван Леувена провела отличный матч против "Днепра-1", причем если в первом тайме они терпели у своих ворот и достойно защищались, то после перерыва были яркими в атаке, забив два гола. Видно, что Патрик знает свое дело.