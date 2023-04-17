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Дуэт из Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 21-го тура
Подошел к концу 21-й тур чемпионата Украины
Фото: УПЛ
УПЛ определила лучших игрока и главного тренера по итогам матчей 21-го тура.
Лучшим футболистом признан нападающий "Зари" Назарий Русин. Форвард забил гол и отдал результативную передачу в матче с "Днепром-1" (2:1). Лучшим наставником также стал представитель луганчан Патрик ван Леувен.
Победителей определял экспертный совет лиги, в который вошли: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
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