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Дуэт из Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 21-го тура

Премьер-лига
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Подошел к концу 21-й тур чемпионата Украины

Дуэт из Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 21-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ определила лучших игрока и главного тренера по итогам матчей 21-го тура.

Лучшим футболистом признан нападающий "Зари" Назарий Русин. Форвард забил гол и отдал результативную передачу в матче с "Днепром-1" (2:1). Лучшим наставником также стал представитель луганчан Патрик ван Леувен.

Победителей определял экспертный совет лиги, в который вошли: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

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В статье: Заря (Луганск) Назарий Русин Патрик ван Леувен
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Источник:
УПЛ

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