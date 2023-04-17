"Тяжело было искать подходы к их воротам". Вишняк – о победе над Ингульцом

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу над "Ингульцом" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Мне игра понравилась, ведь мы победили. Игра была до забитого гола, потому что "Ингулец" хорошо закрывается, начинает играть в пять защитников. Тяжело было искать подходы к их воротам, поэтому рад, что мы забили этот победный мяч. Проявили характер и за счет него добыли победу. Результат радует.