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"Тяжело было искать подходы к их воротам". Вишняк – о победе над Ингульцом
Судьбу матча решил один гол
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу над "Ингульцом" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.
"Мне игра понравилась, ведь мы победили. Игра была до забитого гола, потому что "Ингулец" хорошо закрывается, начинает играть в пять защитников. Тяжело было искать подходы к их воротам, поэтому рад, что мы забили этот победный мяч. Проявили характер и за счет него добыли победу. Результат радует.
Мы идем от игры к игре. Победный путь? Мы выиграли одну-две игры, готовимся ко всем матчам одинаково и играем все игры на равных. Я очень доволен тремя очками, а что касается "победного пути" - это пока "легкая дорожка", - сказал Вишняк.
"Колос" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков.
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