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Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
А еще топ-противостояние в Италии и Испании
фото - ФК Шахтар
UA-Футбол собрал в одном месте список матчей, которые стоит посмотреть в течение следующей недели - с 17 по 23 апреля
Понедельник, 17 апреля
Закрываем хвосты ТОП-чемпионатов, а именно Серии А и АПЛ. В Англии, в частности, встретятся клубы с большой историей, но и с немаленькими проблемами по состоянию на сегодняшний день.
- Фиорентина - Аталанта. 21:45. Серия А. MEGOGO
- Лидс - Ливерпуль. 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Вторник, 18 апреля
И снова Лига Чемпионов. Удастся ли Мудрику и компании создать сенсацию в игре с королевским клубом (и вообще сыграет ли Михаил), как Наполи собирается прерывать неудачную серию в противостоянии с Миланом - смотрите во вторник.
- Челси - Реал. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- Наполи - Милан. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Среда, 19 апреля
А в среду в качестве аперитива перенесенный матч чемпионата Украины, результат которого повлияет на борьбу за выживание. В Лиге Чемпионов, кажется, все решено по итогам первых матчей. Впрочем, Баварию никогда не стоит сбрасывать со счетов раньше времени.
- Ингулец - Рух. 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- Бавария - Манчестер Сити. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- Интер - Бенфика. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Четверг, 20 апреля
В каждой паре Лиги Европы есть интрига. Там, где и были победы, то только минимальные. Трудно определить самую интересную пару, поэтому выбирайте сами.
- Рома - Фейеноорд. 22:00. ЛЕ. MEGOGO
- Севилья - МЮ. 22:00. ЛЕ. MEGOGO
- Спортинг - Ювентус. 22:00. ЛЕ. MEGOGO
- Юнион - Байер. 22:00. ЛЕ. MEGOGO
Пятница, 21 апреля
Арсеналу нужно доказывать (самому в первую очередь), что он все еще претендент на титул. Соперник будет удобным. Но сначала посмотрим, как Колос, который может зацепиться за еврокубковую зону, будет играть с претендентом на серебро - Зарей.
- Колос - Заря. 15:00. УПЛ. Senanta Sports
- Арсенал - Саутгемптон. 22:00. АПЛ. Senanta Sports
- Анже - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, 22 апреля
Этот день настал! Мы увидим очередное украинское Классическое. Собственно, сейчас вывеска не столь яркая, как несколько лет назад, но значение этот матч имеет очень большое. В УПЛ будет еще два матча, из которых рекомендуем вам обратить внимание на игру Верес - Минай. В Англии ждем Миколенко в старте Эвертона в выездном поединке против Кристал Пелас. В Испании Цыганков должен сыграть против Вальядолида. Может быть, Коваленко выйдет в игре Специи с Сампдорией. В Германии должен быть интересен поединок между Боруссией и Айнтрахтом, а во Франции Ланс и Монако будут выяснять, кто достоин серебра.
- Ворскла - Металлист. 13:00. УПЛ. Senanta Sports
- Верес - Минай. 15:00. УПЛ. Senanta Sports
- Майнц - Бавария. 16:30. Бундеслига. Senanta Sports
- Динамо - Шахтер. 17:00. УПЛ, 2+2
- Кристал Пелас - Эвертон. 17:00. АПЛ. Senanta Sports
- Ливерпуль - Ноттингем. 17:00. АПЛ. Senanta Sports
- Боруссия Д - Айнтрахт. 19:30. Бундеслига. Senanta Sports
- Вальядолид - Жирона. 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- Реал - Сельта. 22:00. Ла Лига. MEGOGO
- Ланс - Монако. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 23 апреля
Чемпионат Украины подарит нам противостояние Вернидуба и Григорчука. В Англии надеемся увидеть Забарного в поединке с Вест Хэмом. Во Франции Соболя ожидает непростое испытание в виде Реймса, а Малиновскому пора возвращаться в основу Марселя в игре против Лиона. В Италии матч номер один - Ювентус - Наполи. А в Испании Барселону, которая в последнее время хромает, ожидает испытание симпатичным Атлетико. Не забывайте и о Германии, где померяются силами Лейпциг и Байер.
- Львов - Металлист 1925. 13:00. УПЛ. Senanta Sports
- Реймс - Страсбург. 14:00. Лига 1. MEGOGO
- Кривбасс - Черноморец. 15:00. УПЛ. Senanta Sports
- Борнмут - Вест Хэм. 16:00. АПЛ. Senanta Sports
- Ньюкасл - Тоттенхэм. 16:00. АПЛ. Senanta Sports
- Барселона - Атлетико. 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- Лейпциг - Байер. 18:30. Бундеслига. Senanta Sports
- Милан - Лечче. 19:00. Серия А. MEGOGO
- Ювентус - Наполи. 21:45. Серия А. MEGOGO
- Лион - Марсель. 21:45. Лига 1. MEGOGO
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