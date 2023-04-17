Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля

UA-Футбол собрал в одном месте список матчей, которые стоит посмотреть в течение следующей недели - с 17 по 23 апреля

Понедельник, 17 апреля

Закрываем хвосты ТОП-чемпионатов, а именно Серии А и АПЛ. В Англии, в частности, встретятся клубы с большой историей, но и с немаленькими проблемами по состоянию на сегодняшний день.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Фиорентина - Аталанта. 21:45. Серия А. MEGOGO

Лидс - Ливерпуль. 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Вторник, 18 апреля

И снова Лига Чемпионов. Удастся ли Мудрику и компании создать сенсацию в игре с королевским клубом (и вообще сыграет ли Михаил), как Наполи собирается прерывать неудачную серию в противостоянии с Миланом - смотрите во вторник.

Челси - Реал. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Наполи - Милан. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 19 апреля

А в среду в качестве аперитива перенесенный матч чемпионата Украины, результат которого повлияет на борьбу за выживание. В Лиге Чемпионов, кажется, все решено по итогам первых матчей. Впрочем, Баварию никогда не стоит сбрасывать со счетов раньше времени.

Ингулец - Рух. 13:00. УПЛ. Setanta Sports

Бавария - Манчестер Сити. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Интер - Бенфика. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 20 апреля

В каждой паре Лиги Европы есть интрига. Там, где и были победы, то только минимальные. Трудно определить самую интересную пару, поэтому выбирайте сами.

Рома - Фейеноорд. 22:00. ЛЕ. MEGOGO

Севилья - МЮ. 22:00. ЛЕ. MEGOGO

Спортинг - Ювентус. 22:00. ЛЕ. MEGOGO

Юнион - Байер. 22:00. ЛЕ. MEGOGO

Пятница, 21 апреля

Арсеналу нужно доказывать (самому в первую очередь), что он все еще претендент на титул. Соперник будет удобным. Но сначала посмотрим, как Колос, который может зацепиться за еврокубковую зону, будет играть с претендентом на серебро - Зарей.

Колос - Заря. 15:00. УПЛ. Senanta Sports

Арсенал - Саутгемптон. 22:00. АПЛ. Senanta Sports

Анже - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 22 апреля

Этот день настал! Мы увидим очередное украинское Классическое. Собственно, сейчас вывеска не столь яркая, как несколько лет назад, но значение этот матч имеет очень большое. В УПЛ будет еще два матча, из которых рекомендуем вам обратить внимание на игру Верес - Минай. В Англии ждем Миколенко в старте Эвертона в выездном поединке против Кристал Пелас. В Испании Цыганков должен сыграть против Вальядолида. Может быть, Коваленко выйдет в игре Специи с Сампдорией. В Германии должен быть интересен поединок между Боруссией и Айнтрахтом, а во Франции Ланс и Монако будут выяснять, кто достоин серебра.

Ворскла - Металлист. 13:00. УПЛ. Senanta Sports

Верес - Минай. 15:00. УПЛ. Senanta Sports

Майнц - Бавария. 16:30. Бундеслига. Senanta Sports

Динамо - Шахтер. 17:00. УПЛ, 2+2

Кристал Пелас - Эвертон. 17:00. АПЛ. Senanta Sports

Ливерпуль - Ноттингем. 17:00. АПЛ. Senanta Sports

Боруссия Д - Айнтрахт. 19:30. Бундеслига. Senanta Sports

Вальядолид - Жирона. 19:30. Ла Лига. MEGOGO

Реал - Сельта. 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Ланс - Монако. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 23 апреля

Чемпионат Украины подарит нам противостояние Вернидуба и Григорчука. В Англии надеемся увидеть Забарного в поединке с Вест Хэмом. Во Франции Соболя ожидает непростое испытание в виде Реймса, а Малиновскому пора возвращаться в основу Марселя в игре против Лиона. В Италии матч номер один - Ювентус - Наполи. А в Испании Барселону, которая в последнее время хромает, ожидает испытание симпатичным Атлетико. Не забывайте и о Германии, где померяются силами Лейпциг и Байер.