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Названо место проведения матча Динамо – Шахтер
Украинское Классико уже в ближайшую субботу
Фото: ФК Динамо Киев
Матч 22-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Игра пройдет в субботу, 22 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
"Шахтер" имеет 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" идет 4-м с 40 пунктами.
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Источник:fcdynamo.com
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