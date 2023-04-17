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Названо место проведения матча Динамо – Шахтер

Премьер-лига
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Украинское Классико уже в ближайшую субботу

Названо место проведения матча Динамо – Шахтер

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч 22-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Игра пройдет в субботу, 22 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

"Шахтер" имеет 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" идет 4-м с 40 пунктами.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fcdynamo.com

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