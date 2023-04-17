Ярослав Вишняк: Колос не смотрит в турнирную таблицу

"Колос" относится к небольшой группе команд, которая отличается умением стабильно находиться в золотой середине. Если говорить о нынешнем сезоне, то на самом старте чемпионата подопечным Ярослава Вишняка удавалось длительное время располагаться в ведущей тройке и даже возглавлять турнирную таблицу. Однако затем постепенно набрали ход коллективы, которые уже не первый год занимают высокие места – кроме самых титулованных "Шахтера" и "Динамо" это "Днепр-1", "Заря" и "Александрия". Подтянулся к этому квинтету и "Кривбасс", довольно долго находившийся неподалеку от опасной зоны. Теперь команде из Коваливки придется наверстывать упущенное, тем более, что ее болельщики мечтают о повторении пути в Лигу Европы.

- Стоило "Колосу" одержать победы над "Металлистом" и "Ингульцем", как сразу же возникли разговоры о возможности замахнуться на пятое место. Не слишком ли ранние авансы? – интересуюсь у Ярослава Вишняка.

– Нынешняя турнирная ситуация в нашей Премьер-лиге складывается таким образом, что каждая команда живет от тура к туру, от матча к матчу. И "Колос" - не исключение. Мы усердно работаем, готовясь к каждому поединку. Сыграли – и потом снова готовимся к следующему. Мы не смотрим в турнирную таблицу и не размышляем над тем, каких целей можно достичь по завершению чемпионата. Концентрируемся на каждой следующей игре, ведь для "Колоса" это самое главное. Все ведь хотят одерживать победы, набирать зачетные баллы, решать те или иные турнирные задачи.

С "ИНГУЛЬЦОМ" БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

– За последнюю неделю ваша команда одержала две победы. Какая из них далась труднее?

– Я бы не выделял эти победы от всех шести игр, которые мы успели провести в весенней части чемпионата. В каждом матче "Колос" играет на победу, пытаясь добывать нужный результат. И если в двух крайних поединках мы праздновали успех, это вовсе не значит, что перед этим плохо играли. На все матчи команда настраивалась одинаково, и уровень нашей игры тоже был одинаковым. Просто где-то мы действовали собраннее и лучше реализовывали благоприятные моменты, поэтому и удалось выиграть у "Металлиста" и "Ингульца".

– С "Ингульцом" за последние три сезона в рамках Премьер-лиги "Колос" провел пять матчей, ни разу не проиграв. Похоже, знаете какой-то рецепт успеха в играх с этим соперником?

– Мы не так часто побеждали "Ингулец". В прошлом сезоне, когда встречались с ним на выезде, выиграли 2:0. Этот поединок проводился в Кропивницком, так как у соперника стадион не был готов принимать домашние матчи. И вот теперь выиграли у "Ингульца" во второй раз, проводя выездную встречу в Киеве, который к нам ближе. Остальные матчи между нашими командами завершились вничью, поэтому говорить, что мы специализируемся на "Ингульце" нельзя. Все игры с этим соперником были равны, и я не считаю, что мы превосходим его по всем статистическим показателям.

– Чем объясняется тот факт, что игра состоялась не в Петрово, а в Киеве?

- Для нас это стало неожиданностью, ведь накануне игры мы собирались провести тренировки в Коваливке, после чего планировали выехать в Александрию, где должны были жить перед матчем с "Ингульцем". Однако потом начала поступать информация, что поле в ​​Петрово не готово. Впоследствии велись разговоры о вероятности проведения игры в Кривом Роге, а затем – в Александрии. Только после того, как в четверг команда собралась в Коваливке, окончательно стало известно, что игра состоится в Киеве на стадионе имени Банникова. Благо, все так и случилось. Для нас это был небольшой плюс, ведь на подготовку к этому матчу у нас было на два дня меньше, чем в "Ингульца".

С ПЕРЕДОВОЙ – В "КОЛОС"

- В поединке с "Металлистом", который предшествовал завершившемуся накануне 21-му туру, лишнюю желтую карточку получил ветеран команды Андрей Богданов. Его отсутствие во встрече с "Ингульцом" чувствовалось?

- Благодаря действиям Евгения Смирного, который удачно его заменил, не чувствовалось. Утрата Богданова прошла безболезненно. Понятно, что Андрей является квалифицированным игроком, на которого мы рассчитываем и который способен внести покой и солидность в нашу игру.

– Как удалось "Колосу" в непростое военное время сохранить костяк состава?

- Те игроки, которые зимой покинули Коваливку, при всем к ним уважении, составляли конкуренцию в "Колосе", но не были определяющими в составе. Евгений Задоя перешел в "Черноморец", где пытается получить место в основном составе. Денис Кузык, который был у нас в аренде от киевского Динамо, сейчас играет во "Львове". Оба ушли, чтобы получить больше игровой практики. Мы же сохранили тот боевой состав команды, который сформировался у нас в прошлом году.

– Кто из молодых футболистов в ближайшее время может рассчитывать на место в основе?

- Болельщики, которые следят за "Колосом", видят, что определенное игровое время имеют несколько таких ребят. В частности, Владислав Велетень, который является полноценным игроком нашего клуба. В этом сезоне понемногу подпускаем его к играм основного состава, ведь опыта выступлений на профессиональном уровне молодому футболисту пока не хватает. Он играл в юношеской команде (U-19) столичного "Динамо", а затем в его карьеру вмешалась война. Парень был на передовой, но спустя некоторое время вернулся в футбол. Сейчас он приобретает оптимальные кондиции, и мы на него рассчитываем. Надеемся, что со временем Велетень станет ведущим игроком "Колоса".

В последнее время в заявку главной команды попадает также Олег Криворучко, довольно хорошо себя проявляющий в играх за U-19. Этот парень уже не в первый раз проходит с нами тренировочные сборы. Он выглядит неплохо физически, и хорошо понимает наши требования по тактике. Криворучко растет как игрок, и на него мы тоже надеемся. Кроме названных футболистов, у нас есть еще защитник Вячеслав Ставничый (к сожалению, сейчас он травмирован), который по амплуа центральный защитник. Он также относится к игрокам ближайшего резерва. Это же можно сказать и о вратаре Иване Пахолюке, который сейчас является капитаном команды U-19, а также о его коллеге по амплуа Кирилле Фесюне. Все это наша молодежь, в которую мы верим. Надеемся, что названные ребята смогут вскоре помочь "Колосу" в играх Премьер-лиги в качестве игроков стартового состава. Поэтому работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее.

ФУТБОЛ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

- Что за метаморфозы произошли с Павлом Ориховским, который осенью четырежды забивал только с пенальти, а весной уже трижды поражал ворота с игры?

- Каждому игроку нужно время, чтобы притереться к коллективу и определиться с оптимальной позицией на поле. Павла знаю как настоящего профессионала и добросовестного игрока, любящего футбол. Он отдается ему на каждой тренировке и в каждой игре, поэтому заслуживает доверия. Впрочем, как и другие футболисты, приглашаемые в команду. И для меня совсем не вызывает удивления весенняя результативность Ориховского, когда он забивает из игры. Павел тоже умеет это делать и ударами с одиннадцатиметровой отметки, и со штрафных. Для меня, как тренера, он является квалифицированным футболистом, на которого наш тренерский штаб рассчитывает. Верю, что начнут забивать и другие игроки атаки. Уверен, что со временем каждый из футболистов будет проявлять себя все лучше.

– Видимо, коваливские болельщики уже соскучились без живого футбола. Каково играть "Колосу" без зрителей?

– На этот вопрос хотелось бы сказать вот что. Прежде всего я хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, благодаря которым есть возможность проводить чемпионат. Благодаря которым футболисты и тренеры могут заниматься своим делом в столь тяжелое время. Мы хорошо осознаем, что сейчас идет война, поэтому всячески стараемся помогать ВСУ. Играя в футбол, есть возможность зарабатывать деньги, которые тратим на их нужды. И еще. Очень хочется, чтобы все поддерживали наш чемпионат – как болельщики, так и журналисты. Иногда приходится слышать: мол, украинскому футболу не хватает зрелищности, не хватает креатива. Но я уверен, что многие подобные мнения исчезли бы, если бы были зрители на трибунах. Это был бы совсем другой чемпионат, и игры бы воспринимались совсем по-другому. Ведь поддержка болельщиков вдохновляла бы футболистов, побуждая их к активным и эффективным действиям. Хочется, чтобы скептики не забывали о том, что играть приходится при пустых трибунах. А это, безусловно, накладывает свой отпечаток. Однако как бы то ни было и кто бы что ни говорил, а наш чемпионат все же считаю достаточно интересным. У нас есть интрига, и в каждом туре достаточно хороших матчей. А это о многом говорит. Уверен, что, когда зрители смогут вернуться на трибуны стадионов, все в нашем футболе станет на свои места.