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Черноморец впервые в истории проиграл на Пасху

Премьер-лига
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Положительную статистику "морякам" вчера подпортила полтавская "Ворскла"

Черноморец впервые в истории проиграл на Пасху

фото - УПЛ

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

С тех пор, как в 1958 году одесская команда стала выступать под нынешним названием, ни в чемпионате СССР, ни в чемпионате Украины она ни разу не проигрывала на Пасху. Так было до минувшего воскресного дня. До вчерашнего поединка с полтавчанами (0:1) "Черноморец" провел 10 матчей в день одного из самых почитаемых праздников христиан. Семь было сыграно в рамках союзного чемпионата, три – нашего национального чемпионата.

Сезон-1960

  • 17 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 2:0

Сезон-1961

  • 9 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 1:0

Сезон-1966

  • 10 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 1:0

Сезон-1968

  • 21 апреля. Черноморец – Шахтер (Донецк) – 1:1

Сезон-1976

  • 25 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 2:0

Сезон-1982

  • 18 апреля. Зенит (Ленинград) – Черноморец – 0:0

Сезон-1985

  • 14 апреля. Факел (Воронеж) – Черноморец – 1:1

Сезон-2008/09

  • 19 апреля. Черноморец – ФК Львов – 1:0

Сезон-2013/14

  • 20 апреля. Черноморец – Днепр (Днепропетровск) – 1:0

Сезон-2016/17

  • 16 апреля. Черноморец – ФК Александрия – 1:0
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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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