Черноморец впервые в истории проиграл на Пасху

С тех пор, как в 1958 году одесская команда стала выступать под нынешним названием, ни в чемпионате СССР, ни в чемпионате Украины она ни разу не проигрывала на Пасху. Так было до минувшего воскресного дня. До вчерашнего поединка с полтавчанами (0:1) "Черноморец" провел 10 матчей в день одного из самых почитаемых праздников христиан. Семь было сыграно в рамках союзного чемпионата, три – нашего национального чемпионата.

Сезон-1960

17 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 2:0

Сезон-1961

9 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 1:0

Сезон-1966

10 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 1:0

Сезон-1968

21 апреля. Черноморец – Шахтер (Донецк) – 1:1

Сезон-1976

25 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 2:0

Сезон-1982

18 апреля. Зенит (Ленинград) – Черноморец – 0:0

Сезон-1985

14 апреля. Факел (Воронеж) – Черноморец – 1:1

Сезон-2008/09

19 апреля. Черноморец – ФК Львов – 1:0

Сезон-2013/14

20 апреля. Черноморец – Днепр (Днепропетровск) – 1:0

Сезон-2016/17