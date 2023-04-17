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Черноморец впервые в истории проиграл на Пасху
Положительную статистику "морякам" вчера подпортила полтавская "Ворскла"
фото - УПЛ
С тех пор, как в 1958 году одесская команда стала выступать под нынешним названием, ни в чемпионате СССР, ни в чемпионате Украины она ни разу не проигрывала на Пасху. Так было до минувшего воскресного дня. До вчерашнего поединка с полтавчанами (0:1) "Черноморец" провел 10 матчей в день одного из самых почитаемых праздников христиан. Семь было сыграно в рамках союзного чемпионата, три – нашего национального чемпионата.
Сезон-1960
- 17 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 2:0
Сезон-1961
- 9 апреля. Черноморец – Авангард (Тернополь) – 1:0
Сезон-1966
- 10 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 1:0
Сезон-1968
- 21 апреля. Черноморец – Шахтер (Донецк) – 1:1
Сезон-1976
- 25 апреля. Черноморец – Локомотив (Москва) – 2:0
Сезон-1982
- 18 апреля. Зенит (Ленинград) – Черноморец – 0:0
Сезон-1985
- 14 апреля. Факел (Воронеж) – Черноморец – 1:1
Сезон-2008/09
- 19 апреля. Черноморец – ФК Львов – 1:0
Сезон-2013/14
- 20 апреля. Черноморец – Днепр (Днепропетровск) – 1:0
Сезон-2016/17
- 16 апреля. Черноморец – ФК Александрия – 1:0
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