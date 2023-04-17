Клуб Второй немецкой Бундеслиги интересуется форвардом Ворсклы

Форвард " Ворсклы " Таулянт Сефери попал в сферу интересов немецкого "Падерборна", сообщает Sport Arena.

Полтавский клуб пока не принял решения касательного будущего албанского футболиста. Многое будет зависеть от итогов выступления команды в нынешнем сезоне, а также предложения по игроку.

Напомним, что контракт Сефери с полтавчанами рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

"Падерборн" после 28 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.