  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб Второй немецкой Бундеслиги интересуется форвардом Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Второй немецкой Бундеслиги интересуется форвардом Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Таулянт Сефери попал в сферу интересов Падерборна

Клуб Второй немецкой Бундеслиги интересуется форвардом Ворсклы

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Ворсклы" Таулянт Сефери попал в сферу интересов немецкого "Падерборна", сообщает Sport Arena.

Полтавский клуб пока не принял решения касательного будущего албанского футболиста. Многое будет зависеть от итогов выступления команды в нынешнем сезоне, а также предложения по игроку.

Напомним, что контракт Сефери с полтавчанами рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

"Падерборн" после 28 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
Динамо заинтересовалось хавбеком Александрии, - СМИ
yellow-arrow
Тихий ужас в пятницу и пир во время чумы. Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Ситуация улучшилась". Йовичевич рассказал о травмах Крыськива и Зубкова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Падерборн Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде