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Клуб Второй немецкой Бундеслиги интересуется форвардом Ворсклы
Таулянт Сефери попал в сферу интересов Падерборна
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Форвард "
Полтавский клуб пока не принял решения касательного будущего албанского футболиста. Многое будет зависеть от итогов выступления команды в нынешнем сезоне, а также предложения по игроку.
Напомним, что контракт Сефери с полтавчанами рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.
"Падерборн" после 28 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги.
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