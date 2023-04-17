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Дулуб заявил, что Львова еще не рассчитался окончательно с ним за работу
Нет денег за март и бонусов
Фото: Александр Приходько
Экс-тренер "
"Мне сказали так: Давайте мы прямо сейчас с вами рассчитаемся, поможем с вещами. Ответил, что так не пойдет, потому что в контракте прописаны условия расставания, и нужно их соблюдать.
Сказали, что, согласно контракту, в таком случае рассчитаются со мной в течение пяти дней. Мы пожали друг другу руки и разошлись. И вот прошло уже больше трех недель с той встречи – до сих ни я, ни Александр Грановский не получили зарплату, которая нам положена. Нет денег за март, нет положенных по контракту бонусов", - рассказал Дулуб.
Напомним, что клуб официально уволил тренера 21 марта.
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