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Пихаленок - о матче с Зарей: Когда надо было бить – мы не били, а когда нужно было покатить, то били

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне проиграли очень важный матч

Пихаленок - о матче с Зарей: Когда надо было бить – мы не били, а когда нужно было покатить, то били

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура УПЛ против "Зари" (1:2).

– Александр, какие первые эмоции после матча?

– Не удалось нам сегодня набрать очков, мы, к сожалению, проиграли. На мой взгляд, был хороший матч с обеих сторон, но сопернику удалось забить первыми, а нам – нет. А в такой игре это очень важно. Надо забивать свои моменты. При счете 1:0 у нас тоже был очень хороший момент, когда мы могли восстановить равновесие, но не забили и получили гол в собственные ворота. А после этого уже тяжело было отыграться.

– "Заря" сразу сильно побежала вперед, забила гол, отмененный из-за офсайда. Вы такого не ожидали?

– Мы знали, что они так начнут, но это футбол: знать и выполнять – это две разные вещи. А после отмененного гола мы уже перехватили инициативу, и нам просто нужно было забивать в первом тайме.

– А почему не забили?

– Когда надо было бить – мы не били, а когда нужно было где-то покатить, то били – все наоборот делали. Это и привело к такому счёту. Каждый матч – это мини-история. Такое бывает, что в других матчах все получалось, а сегодня не сложилось. Такое бывает, это футбол.

– Показалось, что команда нервничала при завершении атак, что-то кричали там в чужой штрафной площадке. Давит ли на команду то, что вы в чемпионской гонке и нужно давать результат?

– Где-то, может, немного и есть такое, но мы эти эмоции отдаем в матче, потому что мы и боремся за чемпионство. В этих эмоциях ничего плохого не вижу.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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