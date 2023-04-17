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Дулуб: Один из нападающих Львова говорил, что если понадобится, возьмет в руки автомат и пойдет на фронт
Было это еще до возобновления чемпионата
Фото: ФК Львів
Экс-тренер "
– В вашей команде были игроки, которые хотели поехать на фронт?
– Были. Летом как-то собрались командой, была непонятная ситуация с продолжением чемпионата. И один из нападающих сказал, что если понадобится, возьмет в руки автомат и пойдет на фронт. Но пока не нужен там, будет играть в футбол. В том числе ради тех ребят, которые в окопах. До нас доходила потом информация, что воевавшие даже умудрялись смотреть футбол на телефонах, и говорили, что для них это какая-то отдушина. Некоторые ребята с передовой писали нам, благодарили, что продолжаем играть, что чемпионат возобновили. Для них это тоже было важно.
– Вы бы отпустили игрока на фронт?
– А почему нет? Это взрослый человек, а мои полномочия по его контролю ограничиваются только территорией футбольного поля. Дальше он сам решает, как жить, сам осознает последствия.
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