Шахтер не хочет ехать в Петрово и предлагает Ингульцу сыграть очный поединок во Львове

" Шахтер " предлагает "Ингульцу" сыграть матч 26-го тура УПЛ во Львове. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

При этом, "горняки" предлагают взять на себя все расходы "Ингульца" на переезд.

Реакция петровского клуба на такое предложение пока что неизвестна.

Напомним, что матч команд должен состояться в середине мая, базовая дата - 13-е число.