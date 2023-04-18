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Шахтер не хочет ехать в Петрово и предлагает Ингульцу сыграть очный поединок во Львове
Об этом говорит Игорь Цыганык
Фото: ФК Шахтер
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При этом, "горняки" предлагают взять на себя все расходы "Ингульца" на переезд.
Реакция петровского клуба на такое предложение пока что неизвестна.
Напомним, что матч команд должен состояться в середине мая, базовая дата - 13-е число.
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Источник:Football Hub
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