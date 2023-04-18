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Шахтер не хочет ехать в Петрово и предлагает Ингульцу сыграть очный поединок во Львове

Премьер-лига
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Об этом говорит Игорь Цыганык

Шахтер не хочет ехать в Петрово и предлагает Ингульцу сыграть очный поединок во Львове

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" предлагает "Ингульцу" сыграть матч 26-го тура УПЛ во Львове. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

При этом, "горняки" предлагают взять на себя все расходы "Ингульца" на переезд.

Реакция петровского клуба на такое предложение пока что неизвестна.

Напомним, что матч команд должен состояться в середине мая, базовая дата - 13-е число.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Football Hub

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